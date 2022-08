Aumenta en Tijuana el consumo de fentanilo, y en su mayoría son personas deportadas de EE.UU.

El uso del fentanilo como droga genera preocupación en México y Estados Unidos debido al riesgo que representa su consumo, ya que es 50 veces más fuerte que la heroína.

La ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California, es una de las regiones en donde han aumentado los índices en este sentido, siendo la mayoría de sus consumidores personas en situación de calle que previamente fueron deportadas por el gobierno estadounidense.

Activistas entrevistados por el diario El Universal, revelaron que México carece de cifras precisas en materia de muertes por sobredosis, sin embargo, reportes de la Cruz Roja y el Servicio Médico Forense de Baja California coinciden en un aumento de los fallecimientos.

De acuerdo con la Cruz Roja, en 2019 se registraron nueve muertes por sobredosis de fentanilo; en 2020, siete; en 2021, 13 fallecimientos; y en 2022, la cifra incrementó a 24.

—¿Sabe que puede morir por el consumo de fentanilo?

—Sí, tengo conocimiento de eso, pero es el riesgo que uno toma.



“El fentanilo se está consumiendo por los mexicanos, pero esta comunidad no les interesa porque está en condición de calle. No es un votante, es gente que no le importa al gobierno”, criticó Alfonso Chávez, coordinador de programas de la asociación civil Prevencasa.

“Lo que hace el fentanilo es que tiene un subidón muy fuerte, pero dura muy poco, por lo que se tienen que volver a inyectar más, crea mayor dependencia y más daño en su cuerpo”, agregó.

Cabe recordar que el Informe Mundial Sobre las Drogas 2022 realizado por la ONU, señala que el consumo de metanfetaminas en México incrementó hasta en 218% entre los años 2013 y 2020, en lo que el organismo denominó una “espectacular expansión” de los mercados.

Al respecto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) agregó que en México se fabrican grandes cantidades de metanfetaminas y opioides, tales como el fentanilo, en laboratorios clandestinos cada vez más grandes, la mayoría de ellos propiedad de los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa.

