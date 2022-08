Cuál es la función del ‘maestro especial’ que busca Trump para que FBI no revise materiales incautados de Mar-a-Lago

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda con la única finalidad de buscar el nombramiento de un maestro especial para revisar los materiales incautados durante el allanamiento del FBI en Mar-a-Lago.



La petición legal de Trump llega después de que se dio a conocer que el exmandatario se llevó de la Casa Blanca a su mansión de Mar-a-Lago material clasificado como “confidencial”; ahora está pidiendo a la corte federal que prohíba al FBI examinar documentos incautados hasta que se nombre a un maestro especial.



¿Qué es un maestro especial?



Un maestro especial no es más que la inclusión de una tercera persona (juez jubilado) en la revisión del caso que tendría como misión revisar cuidadosamente el material y tendría la potestad de determinar si está protegido por el privilegio abogado-cliente u otras doctrinas legales.



Asimismo, el exmandatario ha pedido a la corte que exija al gobierno que proporcione un inventario más detallado de los materiales incautados y que devuelva cualquier artículo que no esté dentro del alcance de la orden de allanamiento.



De acuerdo con la denuncia: “Hasta la fecha el gobierno no ha logrado legitimar su decisión histórica de allanar la casa de un expresidente que había cooperado plenamente”.



Después de que se dio a conocer la demanda de Donald Trump, éste compartió un comunicado de prensa en el que asegura que el allanamiento de Mar-a-Lago fue ilegal e inconstitucional.



“Estamos tomando todas las medidas necesarias para recuperar los documentos que les habríamos dado sin la necesidad del despreciable allanamiento de mi casa”, escribió Trump.



Será este jueves cuando los fiscales federales deberán presentar una propuesta sobre la versión pública del archivo, conocida como un documento redactado (con cierta información protegida), relacionada con el allanamiento.

