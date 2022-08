Después de dos años la tercera edad se reúne en Carson

Después de dos años de ausencia a causa del Covid-19, el martes regresó la reunión informativa y el almuerzo anual para las personas mayores de edad en la ciudad de Carson. El evento organizado por la oficina de la congresista Nanete Barragán, quien representa a Carson y otras áreas como Wilmington y San Pedro, tuvo cerca de 1,000 participantes.

Entre ellos estaba la señora Genoveva Bañuelos, de 74 años de edad, misma que llegó acompañada de su hermano mayor Rubén Bañuelos, de 76.

Ambos no dejaron de elogiar el evento y agradecer que haya información para personas jubiladas como ellas.

“Está muy bonito y tiene mucha información porque no sabíamos nada”, dijo la residente. “Nos hablaron acerca de la salud y de programas de Medicare y MediCal. Me gusta mucho porque nos están ayudando y nos están abriendo los ojos, a veces uno no pregunta porque no hablamos el idioma”.

Rubén expresó que también recibieron información sobre la ayuda alimentaria del programa CalFresh. Algo que él no sabía que podía solicitar.

“Nos ayudan mucho y está todo muy ordenado aquí. Lo hacen todo más fácil para nosotros que somos mayores de edad”, dijo Rubén.

La señora María Castillo, residente de San Pedro, agregó que ella ha participado en el evento por varios años ya que le llega el volante informativo por correo. Ella se encargó de correr la voz y llevar a amigos como los hermanos Bañuelos.

“Este día es especial”, dijo Castillo, quien estaba feliz de haberse hecho la prueba de la diabetes en la feria informativa. Desafortunadamente hace poco fue a su doctor de cabecera, pero recibió malas noticias.

“Allá estaba declarada diabética y aquí me dijeron que soy pre-diabética”, dijo Castillo, de 80 años. “Ahorita me dijeron que mi presión no está muy alta ni muy baja, que está muy bien”.

El evento contó con servicios de salud. (Jacqueline García/La Opinión)

Castillo añadió que está muy agradecida con la congresista Barragán quien, ante sus ojos, si está luchando por su comunidad y principalmente por los latinos.

“Yo por eso siempre hago campaña por ella porque si nos representa”, recalcó Castillo.

Informando del trabajo realizado desde Washington D.C.

Durante el almuerzo, la representante Barragán dio la bienvenida a un salón lleno de cientos de participantes en las mesas listos para almorzar. Desde la comodidad de sus asientos pudieron escuchar las actualizaciones del trabajo que la congresista ha realizado en Washington, beneficiando a las áreas del sur de Los Ángeles.

Explicó que mediante la reciente ley firmada por el presidente Biden, y aprobada solamente por los demócratas, la Ley de Reducción de la Inflación, los precios de los medicamentos recetados tendrán un límite de cuanto tiene que pagar el paciente de su bolsa.

“Antes se tenía que pagar hasta $7,000 del bolsillo, ahora el límite será de $2,000”, indicó la congresista.

Explicó que tampoco existirá el costo del copago que es alrededor de $30 por ponerse vacunas como las de la gripe y el Covid-19.

Adicionalmente indicó que la insulina tendrá un máximo de $35 para prevenir que siga subiendo a precios exorbitantes.

Habló acerca de una propuesta de ley que ayuda reducir las emisiones de los puertos e invierte dinero para que haya vehículos más limpios en las calles que van a los puertos. Esto permite que los puertos tengan más dinero para encontrar tecnología de cero emisiones, lo que significa que los vehículos no van a funcionar con gasolina que quema combustibles fósiles sucios.

Adicionalmente explicó acerca de la ayuda disponible para los veteranos y el MediCal que ya no pondrá como requisito el límite de ahorros que tiene una persona, e incluirá a todos los mayores de 50 años que califiquen bajo el requisito de ingresos.

Barragán subrayó a La Opinión que esta fue una oportunidad para recibir ayuda de su oficina y de todos los asociados que llegaron.

“Tuvieron muy mal tiempo durante el Covid y la información que proveemos es muy importante para obtener la medicina más barata y hacerse revisiones”, explicó. “Además me han dicho que algunos de ellos han salido ahora a reunirse con sus conocidos después de mucho tiempo”.

Los servicios para personas mayores disponibles en la sesión informativa incluyeron pruebas y vacunas contra el Covid-19, exámenes de la vista, control de presión arterial, la densidad de los huesos, exámenes de diabetes y servicios para los veteranos.

Entre las entidades participantes estuvieron la Cruz Roja Americana, el departamento de discapacidad de la Ciudad de Los Ángeles, el Departamento de Salud Mental, la Oficina de Adultos Mayores del condado y el Departamento de Metro, entre otros.

La congresista explicó que con la nueva redistribución de distritos su oficina ya no representará a lugares como Compton y Watts, pero si se expandirá a Harbor City y algunas áreas de Long Beach.