Detienen a ladrones que entraron a robar a la mansión de Mariah Carey en Atlanta

La cantante neoyorquina Mariah Carey, de 53 años, fue noticia hace unos días tras darse a conocer que su casa de Atlanta había sido víctima de la delincuencia en julio pasado, mientras ella se encontraba de vacaciones en Italia.

A pesar del trago amargo y del susto que se llevó, la también actriz hoy está más tranquila, pues ya fueron detenidos tres de los sujetos relacionados con el robo.

De acuerdo al portal TMZ, que fue el medio que dio a conocer la noticia, el arresto se produjo en la ciudad de Miami.

Los tres hombres asegurados, quienes responden a los nombres de Jeremy Caldwell, de Terryion Anderson y de Jalen Huff, también estarían relacionados con distintos robos en la zona, por lo que su arresto es un gran respiro para la comunidad.

“El Departamento de Policía de Sandy Springs dice que los tres hombres son responsables de una serie de robos a mano armada, allanamientos de morada y robos en la zona”, publicó TMZ.

Aunque aún nadie del entorno cercano a Mariah se ha pronunciado sobre lo sucedido, diversas fuentes aseguran que la artista está muy agradecida con la rápida respuesta de las autoridades y que reforzará las medidas de seguridad para inhibir posibles actos similares en el futuro.

¿Cómo es la casa de Mariah Carey que fue víctima de la delincuencia?

La residencia, que por un tiempo fue alquilada por Dwayne ‘The Rock’ Johnson’, pasó a manos de Mariah Carey, en noviembre de 2021, después de que abriera la billetera y desembolsara $5.65 millones de dólares por ella.

La propiedad, que fue construida en 1992, fue adquirida por la intérprete de ‘All I Want For Christmas Is You’ en una operación fuera del mercado, sin embargo, se sabe que fue una auténtica ganga, pues en su momento llegó a estar anunciada hasta en $8 millones de dólares.

Por lo que pudimos apreciar en la ficha técnica, la casa cuenta con una extensión de 12,575 pies cuadrados, con nueve recámaras y con 13 baños.

Al igual goza de vestíbulo, de cocina, de antecomedor, de comedor, de sala de estar, de sala principal, de sala de cine, de oficina, de gimnasio, de cuarto de lavado, de garaje para varios vehículos, entre otras habitaciones.

La cocina es bastante amplia y abierta. Está equipada con alacenas de color blanco, con electrodomésticos de alta gama, con una isla central que puede funcionar para preparar los alimentos y como desayunador. Al igual tiene espacio para una mesa de antecomedor para ocho personas.

La recámara principal cuenta con el sitio más que suficiente para una cama grande y para un par de salas de estar. También tiene una chimenea, un amplio vestidor, así como un baño con tocador, con otro tocador estilo camerino, con bañera y con walk-in shower.

Al exterior, en su lote de 4.1 acres, cuenta con extensas áreas verdes, con casa de huéspedes, con piscina con su respectiva área de spa, con cancha de tenis, entre otras amenidades.

Sigue leyendo:

Conoce la increíble mansión que Larry Ellison, fundador de Oracle, vende por $145 millones

Así luce en la actualidad la antigua mansión de Irma Serrano ‘La Tigresa’ en Ciudad de México

Uguiella, hija de Daniella Navarro, se divirtió a lo grande en casa durante ausencia de su mamá

Karina Banda presume por dentro su nueva casa en Monterrey: “Es un sueño hecho realidad”