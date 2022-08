Ingrid Coronado responde a la viuda de Fernando del Solar: “He necesitado ponerle un límite”

Ingrid Coronado se vio envuelta en la polémica tras darse a conocer que supuestamente había demandado a Fernando del Solar poco antes de su muerte, y aunque días después a través de un comunicado reveló que no sucedió así y que era información errónea, una vez más enfrentó el escándalo para confirmar que está dispuesta a seguir poniendo límites a quien sea necesario.

Debido a las declaraciones de Anna Ferro en las que destapó la existencia de una demanda por parte de Ingrid Coronado a Fernado del Solar, la conductora reiteró lo dicho por su abogada, quien explicó que dicha proceso legal surgió desde el momento en que decidieron separarse y que, en realidad, fue el argentino quien lo inició.

“Yo he demandado a quien he necesitado ponerle un límite. Mi abogada mencionaba que yo no he demandado nunca al papá de mis hijos, en paz descanse. Sí, a mí me demandaron, eso fue ocho años antes, al principio de nuestra situación”, respondió Ingrid Coronado durante una entrevista a diversos medios de comunicación.

Explicó que le gustaría evitar este tipo de confrontaciones, pero no piensa pasar por alto las injusticias que se cometan en su contra.

“Yo apuesto por lo legal y esto lo he hecho en todas las situaciones de mi vida. Me encantaría no tener que estar en tantas situaciones, me cuesta un dineral, pero finalmente tengo que apostar por lo que para mí es injusto”, expresó.

Y aunque se negó a responder si pretende pelear por el departamento de Cuernavaca, Morelos, en el que actualmente vive Anna Ferro y que es de su propiedad, prefiere dejar todo en manos de sus abogados.

“De cosas legales preferiría no hablar, ni hoy ni nuca. Finalmente está a través de los abogados”.

En cuanto a la manera en que sus hijos han enfrentado la pérdida de su padre, Ingrid Coronado dijo estar orgullosa de la respuesta que tuvieron y las grandes enseñanzas que le siguen dando todos los días.

“Mis hijos son unos seres hermosos, con una fortaleza interior enorme. Han tenido que pasar a su corta edad por muchas situaciones que han sido difíciles y finalmente la vida no se equivoca, los ha ido formando de manera en que ellos son resilientes, tienen la mejor de las actitudes y a mí me enseñan cada día lo que es un ser humano con grandes valores y pilares emocionales”.

Finalmente, negó que exista convivencia entre Luciano y Paolo con los hijos de Anna Ferro, aunque esta última compartió una fotografía en la que dejó ver la excelente relación que tienen los menores.

