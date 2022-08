Ingrid Coronado podría desalojar a la viuda de Fernando del Solar de la casa de Cuernavaca

El próximo 30 de junio se cumplirán dos meses de la partida del presentador argentino Fernando del Solar, quien perdió la vida a causa del cáncer que lo aquejaba

Hoy el nombre del también actor, quien hace unos meses contrajo matrimonio con Anna Ferro, volvió a ser noticia, al darse a conocer que su viuda tendría que desalojar la casa que compartieron durante sus últimos meses de vida, pues está a nombre de Ingrid Coronado.

“Ella va a tenerle que entregar la propiedad a Ingrid. No va a quedar de otra”, sentenció Claudia Ramírez, la abogada de Coronado en una entrevista que concedió al programa ‘Ventaneando’.

La litigante detalló, además, que Fernando del Solar y Anna Ferro vivieron en la residencia de forma gratuita, por lo que su clienta ya no estaría dispuesta a seguírselas prestando.

“El departamento donde vivía Fernando en Cuernavaca es un departamento que está a nombre de Ingrid. Ahí vivía Fernando con su esposa, la señora Anna Ferro. Ingrid no peleó para que se salieran ni él, ni la señora Ferro. Así los dejó vivir ahí, ni le pagaban renta y la propiedad era de ella”, aseveró la defensora de la presentadora.

Además de pronunciarse sobre el inmueble de Cuernavaca, la abogada detalló que Del Solar aún poseía dos residencias en Ciudad de México, en los barrios de Florida y Narvarte, mientras que la casa del Pedregal, donde vivió con Ingrid, fue vendida recientemente y el dinero fue dividido en partes iguales.

¿Cómo era la casa donde Fernando del Solar pasó los últimos días de su vida?

Fernando del Solar y Anna Ferro radicaban desde hace un tiempo en el municipio de Emiliano Zapata, en el estado mexicano de Morelos, a poco más de una hora de Ciudad de México.

Su casa se ubicaba al interior del Paraíso Country Club, una zona residencial que cuenta con una extensión de 413 acres y que entre sus amenidades hay extensas áreas verdes, restaurante, casa club, campo de golf de 18 hoyos, piscina y lagos artificiales.

Cocina

La cocina de la casa es algo pequeña y semiabierta. Está equipada con alacenas de tono chocolate y galvanizadas, con electrodomésticos de acero inoxidable, así como con una barra iluminada con tres lámparas colgantes que funciona para preparar los alimentos, pero también como desayunador para dos personas.

Comedor

Su comedor, localizado a un lado de la escalera que conecta con el segundo piso, está compuesto por una mesa rectangular de mármol con capacidad para ocho sillas grises, por un mueble de tono chocolate, por un espejo con marco plateado y por unas hermosas plantas.

Sala

Su sala, ubicada justo a un costado de la puerta de acceso, cuenta con sofás individuales de tono azul, con otro más gris, con una mesa de centro de cristal, con un mueble de tono chocolate y con una televisión empotrada a la pared.

Recámara principal

La recámara principal está conformada por una cama grande con cabecera y mesas de noche de tono chocolate con beige, con un cuadro tríptico del amanecer, con un clóset con puertas cafés, entre otros elementos.

