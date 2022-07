‘Chisme No Like’ muestra el lugar donde Fernando del Solar pasó sus últimos días de vida

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El programa ‘Chisme No Like’ dio a conocer un video del exclusivo lugar donde Fernando del Solar pasó sus últimos días de vida antes de partir y donde estuvo muy bien acompañado de Anna Ferro, con quien contrajo matrimonio el pasado mes de marzo.

El reconocido presentador de televisión radicaba desde hace un tiempo en el municipio de Emiliano Zapata, en el estado mexicano de Morelos, a poco más de una hora de Ciudad de México.

“A mis espaldas se encuentra el residencial donde Fernando del Solar pasó sus últimos días de vida”, dio a conocer un reportero de ‘Chisme No Like’ previo al recorrido que hizo por la última morada del también actor.

Su casa se ubicaba al interior del Paraíso Country Club, una zona residencial que cuenta con una extensión de 413 acres y que entre sus amenidades goza de extensas áreas verdes, de restaurante, de casa club, de campo de golf de 18 hoyos, de piscina y de lagos artificiales.

Los parques del lugar eran unos de los espacios que más disfrutaba el carismático presentador, pues solía hacer dos caminatas, una por la mañana y otra por tarde, tal y como lo dieron a conocer empleados del lugar.

“Hemos tenido la oportunidad de platicar con varios empleados del lugar, quienes coinciden que Fernando del Solar hacía dos caminatas al día, una muy temprano, aquí, por estas calles, donde portaba su camiseta del Cruz Azul, equipo del cual era fan y la otra por las tardes, de la mano de Ana, su esposa”, narró ‘Chisme No Like’, mientras sus cámaras mostraban aspectos de los jardines y de las lindas casas y apartamentos que conforman la llamativa zona residencial.

El costo de las casas en ese lujoso vecindario van de los $230,000 a los $485,000 dólares, por lo que hay opciones para varios presupuestos.

El tamaño de las residencias va de los 1,615 pies cuadrados a los 3,230 pies cuadrados.

Aunque el programa no mostró aspectos de la que fuera su última casa, aquí te recordamos cómo era ese sitio en el que Fernando del Solar y Anna Ferro pudieron estar juntos hasta su último respiro.

Cocina

La cocina es algo pequeña y semiabierta. Está equipada con alacenas de tono chocolate y galvanizadas, con electrodomésticos de acero inoxidable, así como con una barra iluminada con tres lámparas colgantes que funciona para preparar los alimentos, pero también como desayunador para dos personas. View this post on Instagram A post shared by Fernando Del Solar (@fernandodelsolar)

Comedor

Su comedor, localizado a un lado de la escalera que conecta con el segundo piso, está compuesto por una mesa rectangular de mármol con capacidad para ocho sillas grises, por un mueble de tono chocolate, por un espejo con marco plateado y por unas hermosas plantas. View this post on Instagram A post shared by Anna Ferro (@annaferro8)

Sala

Su sala, ubicada justo a un costado de la puerta de acceso, cuenta con sofás individuales de tono azul, con otro más gris, con una mesa de centro de cristal, con un mueble de tono chocolate y con una televisión empotrada a la pared. View this post on Instagram A post shared by Fernando Del Solar (@fernandodelsolar)

Recámara principal

La recámara principal está conformada por una cama grande con cabecera y mesas de noche de tono chocolate con beige, con un cuadro tríptico del amanecer, con un clóset con puertas cafés, entre otros elementos. View this post on Instagram A post shared by Fernando Del Solar (@fernandodelsolar)

Sigue leyendo:

Conoce el rancho familiar y las mansiones de Ángela y Pepe Aguilar en California y Texas

Conoce la sencilla casa de Ema Huevo, la provocativa influencer que vincularon con Eduin

Así era por dentro la casa que Fernando del Solar compartía con Anna Ferro, su último amor

Conoce por dentro el diminuto apartamento del ‘Borrego’ Nava en Ciudad de México