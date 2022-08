Taylor Swift y Billie Eilish podrían hacer historia en la próxima entrega de los MTV VMAs como directoras de sus propios videos

Foto: John Sciulli for FIJI Water / Getty Images

El domingo 28 de agosto se llevará a cabo la entrega de los MTV Video Music Awards 2022, y varios de los artistas nominados podrían marcar grandes logros en la historia de estos premios, especialmente las cantantes Taylor Swift y Billie Eilish. Ambas compiten en la categoría de Mejor Dirección, por los clips de los temas “All too well” y “Happier than never”, respectivamente, en las que ambas fungieron como realizadoras. Así, Eilish podría obtener su primer premio por dirigir su propio video (un logro que Taylor consiguió en 2020 por “The man” y el cantante de rock alternativo Beck en 1997 por “The new pollution”).

El sitio VegasInsider.com dio a conocer otros interesantes datos acerca de los récords que podrían romperse en la próxima entrega de premios. La cantante Anitta podría ser el primer artista brasileño en llevarse a casa un “Moon person”, si resulta ganadora en la categoría de Mejor Video Latino por el de su canción “Envolver”. El colombiano J Balvin podría superar el empate de tres premios ganados que mantiene con el grupo Aventura si ganara en esa terna por su clip de “In da ghetto”, lo cual le daría su cuarto VMA después de conseguirlo en 2018 por “Mi gente”, en 2019 por “Con altura” y en 2020 por “Qué pena”.

En cuanto a las probabilidades para los ganadores, VegasInsider.com informó que en la categoría de Video del Año los favoritos son “All too well” de Taylor Swift (con 51.28%) y “As it was” de Harry Styles (con 51.68%). El videoclip de la Canción del Año podría ser “About damn time” de Lizzo (con 45.98%) o bien “Stay”, del dueto conformado por Justin Bieber y The Kid Laroi (con 55.10%). Finalmente, la rapper Latto es la que cuenta con mayor probabilidad de hacerse con el premio al premio del Mejor Nuevo Artista, con 64.52%.

