Aseguran que William Levy tiene nueva novia y aquí te decimos quién sería la afortunada

Todo parece indicar que el truene entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez es definitivo, pues recientemente se reveló que el actor cubano le habría dado una nueva oportunidad al amor junto a una guapa conductora española cuya identidad ya ha sido revelada.

De acuerdo con diversos medios españoles, la afortunada que se robó su corazón sería una modelo de nombre Vanesa Romero. No obstante, la parejita ha decidido mantener su amorío con bajo perfil debido al reciente estatus de divorcio de la joven.

Fuentes cercanas de la pareja afirmaron que Levy y Romero se conocieron en un evento realizado en Marbella, España. Se resaltó que “la química fue instantánea”, lo que los llevó a iniciar un romance que finalmente fue destapado.

Cabe resaltar que a pesar del revuelo que ha causado esta noticia, William Levy y Vanessa Romero se han mantenido con bajo perfil y al margen de los dimes y diretes.

¿Quién es Vanesa Romero?

Las especulaciones sobre la nueva conquista del histrión han despertado la curiosidad del público por conocer un poco más sobre ella, por esta razón te contamos lo que se sabe hasta el momento. View this post on Instagram A post shared by Vanesa Romero (@vanesa_romero)

Vanesa Romero es una actriz, escritora y modelo española de 44 años de edad, que además de una amplia comunidad en Instagram, cuenta con un exitoso canal en Youtube donde comparte tips de belleza y moda.

