‘Los Ángeles no está en venta’ dicen a Rick Caruso los partidarios de la congresista Karen Bass

Con escobas, trapeadores y otros materiales de limpieza, docenas de trabajadores se reunieron el miércoles en la Placita Olvera para anunciar públicamente su apoyo a la congresista Karen Bass para alcaldesa de Los Ángeles,.

Los participantes son trabajadores de servicios y hotelería de UNITE HERE Local 11 y SEIU-USWW, dos de los sindicatos más grandes del sector privado de Los Ángeles que representan a miles de trabajadores latinos.

Entre cantos de apoyo, la energía de los participantes se contagiaba mientras que Alejandra Valles, secretaria-tesorera del sindicato SEIU-USWW, preguntaba en alta voz si el contrincante de Bass, el multi millonario Rick Caruso conoce el trabajo real de la gente a quien pretende representar.

“¿Has sacado la basura?… ¿Has limpiado los inodoros?” cuestionó Valles. “Lo único que Caruso hace es rentar sus edificios por miles de dólares… Caruso está construyendo un Los Ángeles, pero ¿para quién? No para los trabajadores de servicio y no para el inmigrante quienes han sostenido la economía y los servicios de Los Ángeles”.

Marlene Mendoza, miembro de Unite Here 11 y mesera en el aeropuerto de Los Ángeles, dijo que ellos dependen mucho de las decisiones del ayuntamiento. Dio como ejemplo que durante la pandemia del Covid-19 cuando las grandes compañías y corporaciones recibieron millones de dólares para que sus negocios no cerraran estas no lo hacían llegar a sus trabajadores.

“No nos daban lo que necesitábamos, ellos agarraban el dinero y estuvimos en muchas juntas en el concilio y eventualmente nos beneficiamos, pero por eso estamos aquí porque dependemos del alcalde y necesitamos una alcaldesa que nos va a apoyar”, dijo Mendoza.

La congresista Karen Bass recibe el apoyo de sindicatos para alcaldesa de Los Ángeles. (Jacqueline García/La Opinión)

Añadió que hasta el momento Caruso no se ha acercado a los sindicatos para conocer a sus miembros ni presentar sus propuestas. Por otro lado, Bass ya se presentó, les mostró sus propuestas de campaña y dijo que su récord avala sus promesas de lucha mano a mano con los más necesitados.

La unión hace la fuerza

Martha Mejía, miembro del SEIU-USWW, es trabajadora de limpieza y sobreviviente de acoso sexual en el trabajo. Ella dijo que los 10 años que lleva de voluntaria con el sindicato haciendo llamadas telefónicas y tocando puertas a favor de ciertos candidatos le ha ayudado a conocer el poder colectivo de los votantes.

“Luchamos por políticas más justas en el lugar de trabajo, para combatir el robo de salario, la desigualdad de pago, la atención medica y la violencia sexual en el trabajo de la cual yo fui victima”, dijo Mejía.

Recalcó que los miembros de estos sindicatos han ayudado a elegir a gobernantes importantes en el pasado como el alcalde de Los Ángeles, Erick Garcetti y el gobernador de California, Gavin Newsom.

“Otros candidatos para la alcaldía de Los Ángeles podrán ser millonarios e invertir sus fortunas en las campañas pero nunca podrán igualar la energía de nosotros los voluntarios sindicales que salimos a las calles para hacer contacto directo con los votantes”, recalcó Mejía.

El movimiento de los trabajadores sindicalizados ha sido una fuerza política durante décadas en California ya que sus cientos de voluntarios se encargan de contactar a los votantes para animarlos a que salgan a votar.

En el 2020, Unite Here Local 11 y SEIU-USWW lideraron el esfuerzo para obtener el voto latino en Arizona, que fue fundamental para cambiar el estado de rojo a azul para que ganara el presidente Joe Biden. Luego fueron a Georgia para desempeñar un papel clave en las elecciones que pusieron en el cargo a los senadores Raphael Warnock y Jon Ossoff y ganaron la mayoría demócrata en el Senado.

Los trabajadores de limpieza del SEIU-USWW están utilizando su poder político para luchar su vida y la de sus familias. Ayudaron a aprobar el histórico proyecto de ley sobre robo de salarios de California que devolvió millones de dólares a los trabajadores que sus empleadores retuvieron, y aprobaron leyes a nivel estatal para combatir la violación y la violencia sexual que afecta a los trabajadores del turno de noche.

Ambos sindicatos son representativos de la creciente fuerza de voto de los inmigrantes angelinos que abogan por temas como viviendas asequibles, mejores empleos, atención médica, educación y medio ambiente.

La promesa de Bass

Sin importar el calor que asechaba cerca del mediodía, Bass dijo que conoce los problemas de la ciudad desde hace muchos años y sabe cómo era antes de que los sindicatos tomaran fuerza.

“Recuerdo estar en primera línea con los conserjes cuando hubo protestas en Century City. Recuerdo estar con los guardias de seguridad cuando se estaban organizando por primera vez porque yo estaba allí. Recuerdo estar con los trabajadores del hotel cuando había huelgas o cuando había problemas porque yo estaba allí”, dijo la congresista Bass. “No me desperté hace un par de meses y decidí que había algunos problemas. No me desperté hace un par de meses y decidí que era demócrata”.

La candidata aseguró que Los Ángeles es una ciudad progresista la cual puede unirse y mostrar al resto del país lo que sucede cuando la clase trabajadora se une con la comunidad empresarial para lograr trabajos bien remunerados.

Recalcó que los angelinos no deberían tener dos o tres trabajos para poder llegar a fin de mes, ni tampoco deberían de haber varias familias viviendo en un apartamento por los altos precios de la renta.

“Tenemos que luchar por nuestros buenos trabajos y tenemos que lograr el cambio que necesitamos en la ciudad y la forma en que lo vamos a hacer es que lo haremos juntos y no vamos a permitir que nadie nos divida”, aseguró Bass.

Las elecciones son el 8 de noviembre.