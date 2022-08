Maribel Domínguez habla sobre sus presuntas vinculaciones de acoso dentro de la selección mexicana 

La polémica dentro de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), se desató el mes pasado. El 18 de julio llegó una denuncia a manos del ente federativo sobre un posible caso de acoso sexual y maltrato por parte de la entrenadora de la selección sub-20 de México, Maribel Domínguez. La ex leyenda del fútbol mexicano fue removida de inmediato de su cargo sin mediar palabras. Luego de más de un mes de que se publicará el caso, la ex futbolista manifestó su lado de la historia.

“Jamás en la vida, jamás en la vida, por el simple hecho de que yo también fui jugadora. Tratar a las jugadoras mal… De verdad, lo digo de frente, jamás en la vida lo he hecho. Sobre todo, lo que dice que yo podría tener relaciones sexuales con mis jugadoras. O sea, aparte del acoso laboral, me están tratando ya de… ¡no se vale! Porque realmente no es así. Jamás se pasa esa línea que está trazada. Yo estoy tranquila y estoy clara con eso porque jamás pasó ese tipo de cosas”, manifestó Domínguez en una entrevista para Milenio y La Afición.

Tras varios días en silencio la ex directora Técnica de la Selección Mexicana Sub20, Maribel Domínguez habló con la Afición y dijo "Estar limpia en el tema y quiere limpiar su imagen" pese a que la dejaron sola. pic.twitter.com/xkRpvZIFDw — Pasión Femenil MX (@MxPasionfemenil) August 24, 2022

Luego de que se ventilara dicha denuncia, la Femexfut también decidió bajar del cargo a la entrenadora mexicana bajo los argumentos de “falta de liderazgo y conductas inapropiadas”. Con una imagen más que manchada, Maribel Domínguez explicó su reacción al momento de conocer el caso que se cocinaba en su entorno.

“Realmente me tocó. Me destrozó porque realmente lo único que queremos siempre es lo mejor para nuestro fútbol. Por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos arrastrado desde que yo jugaba, y que hoy en día tenemos la gran oportunidad de tener una liga y que lo hemos hecho bien, este tipo de cosas no se me hacen justas porque somos gente de trabajo; somos gente que siempre nos ha costado”, explicó.

❌'JAMÁS ACOSÉ A JUGADORAS'



Maribel Domínguez negó rotundamente algún tipo de agresión a las futbolistas del Tri Femenil Sub 20… #CentralFOX https://t.co/3hNgy7VtPn— FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 24, 2022

El futuro de Maribel Domínguez

Claramente este caso afectará el desarrollo profesional de Maribel Domínguez. La ex futbolista destacó lo difícil que le ha sido superar todo este tipo de acusaciones y admitió que intentará mantenerse dirigiendo en cuanto le llegue una oportunidad.

“Yo soy profesional y me ha costado como para echarlo a la basura en dos días por algo que para mí es aberrante. Para mí es muy triste porque lo que sí tengo muy claro son los valores que me dio mi madre. Esa persona que siempre me vio trabajar y que me ayudó a trabajar, a ganarme lo mío, a ganármelo bien, con honradez, con ganas, con pasión y hasta ahorita es lo que he hecho y seguiré haciendo. Yo quiero que quede claro que estoy limpia en eso y seguir trabajando, buscar una oportunidad de seguir dirigiendo. Lo voy a hacer“, concluyó. "Quiero que quede claro que estoy limpia en eso y seguir trabajando"



Maribel Domínguez (@MaribelD9) rompe el silencio sobre las acusaciones de acoso en la selección femenil Sub20



La entrevista exclusiva en @laaficion https://t.co/C3RK1vPlDB— La Afición (@laaficion) August 24, 2022

También te puede interesar:

° Hermetismo dentro de la Federación Mexicana de Fútbol: Yon de Luisa no revelará detalles de la investigación contra Maribel Domínguez

° “Gerardo Martino es el ladrón más grande del fútbol mexicano”: la contundente declaración sobre la gestión del Tata con México

° El padre de Chicharito Hernández quiere a su hijo en la selección mexicana: otro mensaje directo para Gerardo Martino