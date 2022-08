Documentos no fueron devueltos, aunque el abogado de la Casa Blanca le dijo a Trump que debía hacerlo: Archivos Nacionales

Durante los últimos días de la presidencia de Donald Trump no se devolvieron al gobierno los registros de su era, aunque el abogado de la Casa Blanca le informó que debían regresarlos, de acuerdo con un correo electrónico enviado en mayo de 2021 por un funcionario de Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA por sus siglas en inglés).



El abogado jefe de la Administración Nacional de Archivos y Registros, Gary Stern, escribió: “También tenemos entendido que aproximadamente dos docenas de cajas de registros presidenciales originales se mantuvieron en la Residencia de la Casa Blanca durante el último año del presidente Trump en el cargo y no se transfirieron a NARA, a pesar de una determinación de Pat Cipollone en los últimos días de la administración que deben ser. También le planteé esta preocupación a Scott en las últimas semanas”.



Cuando menciona a “Scott”, hace referencia a Scott Gast, otro abogado de Trump que fue copiado en el mensaje.



CNN confirmó el contenido del correo a través de una fuente cercana al hecho, el email fue mencionado por primera vez por The Washington Post.



En el texto también se destacan los esfuerzos de los Archivos Nacionales, encargados de recopilar y clasificar material presidencial, para recuperar documentos de la era Trump a medida que se intensifica una investigación sobre el manejo de los registros presidenciales.



El pasado 8 de agosto, el FBI ejecutó una orden de allanamiento en Mar-a-Lago, propiedad del expresidente, y agentes federales recuperaron 11 conjuntos de documentos clasificados, incluidos algunos materiales marcados como “alto secreto/SCI”, uno de los niveles más altos de clasificación.



En enero, los Archivos Nacionales dijeron que al menos 15 cajas de registros de la Casa Blanca fueron recuperadas en la propiedad ubicada en Palm Beach, incluidas algunas que estaban clasificadas.



Una fuente cercana a lo ocurrido expresó que los Archivos sabían que la administración de registros de la Casa Blanca había identificado que faltaban documentos incluso antes de que Trump dejara el cargo.



Asimismo, informó que NARA estaba al tanto de las dos docenas de cajas en la residencia incluso mientras Trump estaba en el cargo.

