Jared Kushner no es el ‘soplón’ de los Trump; esposo de Ivanka negó ser el informante de Mar-a-Lago

El yerno de Donald Trump, Jared Kushner, negó haber sido él quien ofreció detalles al FBI sobre Mar-a-Lago como se ha dicho en diferentes medios de comunicación tras allanamiento a la mansión de su suegro en Palm Beach.



Fue durante una entrevista con Megyn Kelly que el esposo de Ivanka Trump dijo que las especulaciones sobre él son “locas”.



“Eso no es absolutamente cierto, categóricamente en todos los sentidos”, dijo Jared Kushner.



Familia de Trump señala a Jared Kushner como el informante



Después de que los agentes federales hallaran documentos clasificados como confidenciales en la residencia de Donald Trump, surgieron varias acusaciones, como las que hicieron Mary Trump y Michael Cohen.



Tanto la sobrina de Trump, como su exabogado plantearon la posibilidad de que el supuesto informante pudiera ser Jared Kushner.



El exjefe del gabinete interno de la Casa Blanca de Trump, Mick Mulvaney, también dijo que el informante tendría que haber sido una de las “seis a ocho personas” del circulo más cercano del exmandatario, grupo en el que estaba dentro Jared Kushner.



Kushner lamentó las declaraciones de la prima de su esposa por estar “en todos los medios, como si ella supiera algo”.



“Cuando más extravagante sea una acusación que hagas, especialmente si me incluye a mí, los medios escribirán sobre eso y crearán titulares”, acotó Jared Kushner. “Mary y Michael lo descubrieron”.



The Guardian indicó a través de un informe que fuentes cercanas a Trump sospechaban que era un miembro de la familia quien había “delatado” al también empresario porque los agentes del FBI saben exactamente qué buscar, incluido un estuche de cuero en particular.



Jared Kushner no es el único que ha sido señalado como el “soplón” de la familia Trump, también ha sido señalada la esposa de Donal Trump, Melania, a quien incluso en redes sociales le crearon un sinfín de memes en los que aseguraban que ella era la informante y que había logrados su propósito: “Evitar que Trump llegue nuevamente a la presidencia”.

