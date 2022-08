Hombre se implantó la llave de su Tesla en la mano para no perderla

Tesla se ha convertido en una marca con fanáticos en todas partes del mundo gracias a sus autos eléctricos. Sin embargo, algunas de estas personas pueden llegar a llevar ese fanatismo al extremo.

Tal es el caso de Brandon Dalaly un hombre de Detroit que pagó para que le injertaran la llave de su Tesla a la mano, de manera tal que con solo acercar esta al vehículo pueda acceder sin ningún tipo de inconveniente. El sujeto explicó que hizo esta particular modificación de su cuerpo debido a que es un entusiasta de la tecnología.

Fue así como en un principio pagó para que le implantaran la llave de su casa en su mano izquierda. De esta forma puede utilizar tanto la puerta frontal como posterior sin ningún tipo de problemas

“Entonces, después de que se insertó eso y la hinchazón disminuyó, puedo abrir la puerta delantera y trasera de mi casa. Puedo acercarme a las personas y hacer que toquen mi mano con su teléfono y transfieran instantáneamente mi información de contacto en mi cartera, mi carné de vacunas contra el Covid”, indicó Dalaly.

Tras el éxito de esta primera operación decidió volver a intentar el llevar a cabo una operación similar. De esta manera volvió a someterse a una intervención quirúrgica, esta vez en su mano derecha, donde los expertos insertaron la llave de su Tesla.

Con esto es capaz de abrir la puerta del conductor, desbloquear e incluso encender su coche sin ningún tipo de problema. Explicó que haber hecho todo esto ofrece una larga lista de aspectos positivos, como el hecho de que no debe preocuparse por olvidar su llave o que esta pueda llegar a romperse.

“Así que pensé qué genial sería si pudiera salir de mi casa sin la llave del auto y sin la llave de la casa. Es una copia de seguridad perfecta. Nunca se puede olvidar, nunca se rompe, algo que no te fallará”, dijo.

Pese a lo que pudiera llegar a pensarse, el procedimiento al que se sometió Dalaly es sumamente económico pues los chips en cuestión tienen un precio de entre $200 y $300 dólares, cifra a la que se suma el proceso de implantación, el cual es de tan solo $100 dólares. En este sentido agregó que todo el proceso de configuración de los chips los lleva a cabo el mismo, por lo que esto le permite abaratar costos.

No obstante, no pareciera que no pretende detenerse, pues ahora habla acerca de instalarse otro chip cerca de uno de sus pectorales, de manera tal que pueda obtener lecturas instantáneas de su cuerpo con tan solo acercar su teléfono.

El sujeto espera que, al menos, el chip de su mano para poder abrir su Tesla llame la atención del multimillonario Elon Musk.

