Kushner cree que si Trump hubiera actuado como una ‘persona normal’ no había sido presidente

Jared Kushner confesó que si su suegro, Donald Trump, hubiera actuado como “una persona normal” muy probablemente no hubiera llegado a ser presidente de los Estados Unidos.



Las declaraciones del exasesor de Trump llegaron durante una entrevista que ofreció a Fox News donde se presentó para promocionar su libro que lleva por nombre “The Brian Kilmeade Show”.



“Creo que la gente siempre está especulando sobre cómo es Trump y siempre digo que la verdad se esconde a simple vista, pero lo que quería que la gente dijera, y otra crítica que la gente le da es que diga ‘ok, me encantan sus políticas, pero deseará que actuara como una persona normal’”, explicó Jared Kushner.



Fue entonces que el esposo de Ivanka Trump señaló que de haber actuado ‘normal’ no haría llegado hasta el punto más alto de la política.



“Siempre digo que si hubiera actuado como una persona normal probablemente no habría sido presidente. Y creo que probablemente no habría tenido tanto éxito como presidente si lo hubiera sido”, contó.



Tras una breve explicación sobre la personalidad de Donald Trump, Jared Kushner pidió a la sociedad que se den la oportunidad de leer sus memorias y saquen sus propias conclusiones.



“Entonces, lo que quiero es que la gente lea este libro y luego juzguen por sí mismos cómo Trump usó su personalidad única y su enfoque externo único para enfrentarse a un Washington hostil”, expresó.



A decir de Kushner, las personas que hasta el momento se han dado la oportunidad de leer su libro lo han felicitado porque están leyendo la verdad que pasó en aquella habitación donde se tomaron decisiones fundamentales.

