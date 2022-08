Analistas consideran que, como expresidente, Trump se salvará de algunos posibles cargos pero no de todos

Debido a su estatus como expresidente, Donald Trump podría salir bien librado de algunos cargos potenciales, pero no de todos, por llevarse a Mar-a-Lago documentos ultrasecretos de la Casa Blanca tras dejar la Presidencia, señalan analistas.



De acuerdo con The Washington Post, la mayor parte de los trabajadores federales que acceden a información secreta deben “leer”, un proceso que involucra la firma de documentos al inicio de sus funciones, y la “lectura en voz alta” con otra declaración firmada que reconoce sus responsabilidades legales y afirma que no posee ningún material clasificado, pero los presidentes no.



David Priess, exoficial de la CIA, indicó que a los presidentes no se les lee formalmente. “Existe el mito de que los presidentes tienen una autorización de seguridad formal. Ellos no.”, explicó.



Asimismo, señaló que los presidentes tienen la autoridad para clasificar y desclasificar documentos, y que los expresidentes pueden tener acceso limitado a esos materiales.



“Un expresidente podría recibir acceso a material clasificado limitado después de dejar el cargo para ayudar a escribir memorias o a discreción del presidente actual (…) pero no se trata de una autorización de seguridad formal”, detalló Priess.



Aunque desde enero de este año, los Archivos Nacionales recibieron de los asesores del exmandatario 15 cajas de material, incluidos más de 100 documentos clasificados, por su condición de expresidente, probablemente los fiscales federales se centrarán únicamente en lo que hizo Trump después de mayo, luego de recibir una gran citación del jurado.



Brandon Van Grack, abogado que ha trabajado en casos clasificados de mal manejo como fiscal federal, señaló que esa es una de las dificultades de enjuiciar a un expresidente.



“Es otra razón más por la que investigar penalmente y enjuiciar a un expresidente tiene complejidades (…) Lo que destaca es que el caso penal se centra en lo que sucedió después de mayo, no en lo que sucedió antes de esa fecha”, dijo.



No obstante, su estatus de expresidente podría no proteger a Trump de otros dos posibles cargos en la orden de allanamiento: destrucción de registros y ocultación o mutilación de material del gobierno.



“En cuanto a los expresidentes, el propio Congreso ha reconocido por estatuto que los expresidentes aún tendrían acceso a al menos algunos de sus registros, aunque el Congreso también ha dejado en claro que los expresidentes no son dueños de esos registros personalmente”, expresó Ashley Deeks, profesora de derecho en la Universidad de Virginia.



Te puede interesar:

– Trump contra el FBI: Departamento de Justicia publica la declaración jurada que justificó allanamiento en Mar-a-Lago

– Bolton cree que Trump pidió la publicación de la declaración jurada no redactada a sabiendas de que no pasará

– Por qué está tardando tanto el FBI en revisar los documentos incautados en Mar-a-Lago de Trump

– Kinzinger critica a los pastores que provocan que los fieles equiparen a Trump con Jesucristo