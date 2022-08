Por qué está tardando tanto el FBI en revisar los documentos incautados en Mar-a-Lago de Trump

A 10 días de que el FBI allanó la mansión de Donald Trump ubicada en Palm Beach, los agentes siguen revisando los documentos incautados.



Dos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y que están informados sobre el asunto dieron a conocer a NBC News que un grupo de agentes independientes de la investigación general tiene la tarea de separa los documentos que están cubiertos por el privilegio abogado-cliente, así como el material que se considera no relevante para la investigación.



También informaron que los registros que sean considerados relevantes por el equipo de filtro del FBI se entregarán a los agentes investigadores, pero los que no serán devueltos a Donald Trump.



Los funcionaros también indicaron que fue justo este equipo quien consideró que los pasaportes del exmandatario, que se dijo en un momento que fueron robados por el FBI, no se consideraron relevantes y fueron devueltos de inmediato.



El equipo de filtro también tiene la misión de verificar si alguno de los documentos u otros materiales que no han sido clasificados contiene información de alta relevancia, por lo que el proceso ha sido tardado.



La clasificación, informaron, se está llevando a cabo en la oficina de campo del FBI en Washington y es probable que en la clasificación también estén involucrados agentes de contrainteligencia.

Mientras el FBI revisa con lupa los documentos que, incautados en la residencia de Trump, un juez de Florida escuchará el día de hoy los argumentos de grandes medios de comunicación de Estados Unidos por qué se deberían de ser publicada la declaración jurada.



