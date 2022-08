Trump no tiene abogados experimentados para su defensa ante investigación del FBI

El expresidente Donald Trump anexa un problema más a su vida, ya que no tiene la asesoría legal que necesita para que lo defiendan de las investigaciones que el FBI realiza en su contra. Según un informe que se publicó, Trump no puede encontrar abogados acreditados, pues algunos se han negado para convertirse en sus defensores.

The Washington Post presentó un informe en donde se discute el problema al que se enfrenta el exmandatario al no tener abogados experimentados, porque han rechazado representarlo.

“La lucha por encontrar asesoramiento legal experto pone a Trump en un aprieto, ya que enfrenta una posible exposición criminal de una disputa de registros con los Archivos Nacionales que se convirtió en una investigación federal sobre posibles violaciones de la Ley de Espionaje y otros estatutos”, comentaron Isaac Arnsdorf, Josh Dawsey, Carol D. Leonnig, Jacqueline Alemany y Rosalind S. Helderman.

Los abogados detallaron que “Todo el mundo dice que no”, según dijo un destacado abogado republicano, quien al igual que otros habló bajo condición de anonimato para discutir conversaciones confidenciales.

El informe publicado también expone que por la reputación y carácter de Trump son motivos que lo han rechazado, a pesar de ser un caso sumamente atractivo para cualquier abogado de prestigio, sobre todo el de representar legalmente a un expresidente.

“Por lo general, el prestigio y la publicidad de representar a un expresidente, así como los nuevos y complejos asuntos legales en juego en este caso, atraerían a abogados de alto nivel. Pero la búsqueda de Trump se ve obstaculizada por su división, así como por su reputación, por engañar a los vendedores e ignorar los consejos”, destacó la publicación a la respuesta de un abogado que también prefirió el anonimato.

Por su parte, exabogado de Donald Trump, Michael Cohen argumento que, “anteriormente, les decía a las firmas que lo representaban que era un beneficio porque podían hacer publicidad. Hoy no es lo mismo”.

Es importante recordar que Michael Cohen fue condenado por evasión de impuestos, declaraciones falsas, financiamiento de campañas violaciones y mentiras al Congreso en 2018 y en declaraciones de los abogados: “también es un cliente muy difícil porque siempre está empujando los límites y quiere que hagas cosas que no son legales”.

Donald Trump tiene un equipo de abogados que llevan los asuntos legales, entre ellos Chirsitna Bobb, quien fue la que firmó el informe de los objetos que se incautaron durante la redada del FBI en Mar-a-Lago.

El ex presidente también cuenta con el apoyo y asesoría legal de Susie Wiles el axasesor de campaña Boris Epshteyn quien está asumiendo un papel importante y el exasesor de la Casa Blaca Kash Patel. Lindsey Halligan también se une a esta lista, es una profesional que se enfoca en reclamos de seguros en propiedades residencias y comerciales.

“Lindsey Halligan fue admitida en el colegio de abogados de Florida en 2014. Una búsqueda en los registros de la corte federal no encontró ningún archivo bajo su nombre. No respondió a las solicitudes de comentarios”, especificó el informe publicado por The Washington Post.

Estos abogados, según el informe publicado con los comentarios de otros profesionales, no tienen el conocimiento ni la experiencia suficiente para poder defenderlo ante una investigación federal.

