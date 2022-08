Belinda estrena radical cambio de look con pelo rosa y aseguran que le copió el estilo a Cazzu

¡Ganando como siempre! Así reapareció Belinda a través de sus redes sociales, donde presumió un espectacular cambio de look con el que lució una melena corta y en tono rosado con el que resaltó su belleza natural. Sin embargo, de inmediato surgieron comparaciones con Cazzu, quien ya había utilizado un corte similar.

Mientras Christian Nodal se deja ver derrochando amor junto a su novia Cazzu en la alfombra roja de los Premios Gardel 2022, Belinda demostró que está dispuesta a continuar con su vida y sobre todo cosechando éxitos profesionales, por lo que una vez más sorprendió a sus millones de seguidores con un nuevo corte de pelo y coloración en el que dijo adiós a su larga cabellera para lucir una imagen completamente diferente a la manera en que siempre se había mostrado.

Y es que, luego de celebrar su cumpleaños número 33 con un divertido viaje a Disney junto a su familia, la intérprete de “La Niña de la Escuela” y “Amor a Primera Vista” se dejó ver con un corte de pelo completamente diferente al que tenía acostumbrados a sus fanáticos, demostrando una vez más su camaleónica personalidad.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram, en donde la llamada “Princesa del Pop Latino” presumió su colaboración con la revista Skin, publicación para la cual realizó una sesión fotográfica muy especial en la que aparece luciendo un look futurista y que fue catalogado por muchos como de otro planeta debido a la belleza de la también actriz.

No obstante, la serie de comparaciones con la rapera de origen argentino surgió a través de las redes sociales, donde fanáticos de la nueva pareja sentimental de Christian Nodal resaltaron las similitudes entre ambas, pues fue en 2021 cuando Cazzu apareció con un corte de pelo y en tonalidad rosa. View this post on Instagram A post shared by ♡ 𝖓𝖊𝖓𝖆 ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu)

“Se auténtica, no copies estilos“, “¿Dónde he visto ese estilo antes?”, “La Nena Trampa“, “Nombreeee Belinda eso parece el estilo de la 🕷. No pierdas el estilo niña”, “Cazzu en güerita“, “El estilo parecido a Cazzu“, escribieron algunos detractores de Belinda, mientras que sus fieles admiradores la defendieron asegurando que aquí sí hay belleza, porte, elegancia, mucha luz y sobre todo brillo.

