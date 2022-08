Hace firmar un contrato a su novio que lo obliga a pagar sus deudas si le es infiel

Todo parece indicar que las infidelidades andan a la orden del día, ya que han surgido muchos casos en redes sociales donde las víctimas exponen a quienes las traicionan.

En las últimas horas se dio a conocer un nuevo video en el que una mujer contó su secreto para de cierta manera obligar a su amado a que nunca la traicione.

Y es que contó a través de la plataforma TikTok hizo que su pareja firmara un contrato con el que él se compromete a no engañarla porque de lo contrario tendrá que pagar sus deudas.

“Mi prometido acaba de firmar un documento legal y certificamos ante notario que si me engaña, tiene que pagar mis cuentas“, dijo y agregó: “Si me engaña, está acabado… Soy muy lista o muy loca, no lo sé“.

“Estamos haciendo cosas financieramente juntos… Así que pensamos que sería una gran idea asegurarnos de que ambos hagamos algunos documentos y acuerdos y los firmemos juntos”, añadió la mujer que rompió el internet con su estrategia para que su relación esté apegada a la lealtad en todo momento por decisión propia o por el miedo que puede representar endeudarse de por vida.

Sobre las reacciones en la caja de comentarios, señalaron: “Eres inteligente y poderoso, esto es increíble Godspeed”, comentó uno. “Esta es, con mucho, la cosa más inteligente que he escuchado”, dijo otro.

Finalmente, explicó que ella y su prometido, que escribieron a máquina el documento, no compartirán los detalles del papeleo con sus seguidores, ya que muchos se han mostrado interesados por conocer cada cláusula del insólito papel que “amarra” al sujeto a su pareja.

Te puede interesar:

Mujer abandona a su prometido en la iglesia para irse con su exnovio

Exhibe a su amiga que la bloqueó porque su novio la volteaba ver mucho