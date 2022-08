Exhibe a su amiga que la bloqueó porque su novio la volteaba ver mucho

Los celos de una mujer llegaron a tal punto que no le importó acabar con una gran amistad para cuidar a su novio.

Y es que la usuaria de TikTok, Kaeri, reveló cómo una de sus amigas la bloqueó de WhatsApp una vez que se negó a dejar de usar crop top, ya que le argumentó que su novio “te voltea a ver mucho”, a lo que la protagonista de la historia le respondió contundentemente: “Háblalo con tu novio”.

“Mi amiga me bloqueó porque creía que le quería llamar la atención a su novio usando crop”, fue el texto con el que acompañó el video que compartió en la plataforma china.

La amiga celosa no se quedó con los brazos cruzados y respondió: “Mira, tampoco me quiero pelear contigo, pero siempre los traes puestos y se te nota todo, y es más que obvio que te va a mirar toda, siempre pasa. Y sabes, no quiero ser fea ni así, pero hasta se te ven mal”.

“Te ha de gustar, por eso lo hace adrede. Y no, no vamos a pasar por ti, ahorita le digo. Eso no es de amigas, eres una pu…”, añadió.

Kaeri finalizó su publicación asegurando que “es que tú lo has dicho, siempre los traigo, no es que lo haga adrede. A mí me gusta usarlo y que te cause inseguridades a ti no es mi problema. Como ya te dije, eso háblalo con tu novio”.

Entre las reacciones, la mayoría apoyaron a la joven por no acceder a la petición: “Cuando maduren se darán cuenta que un buen novio no se fija en otras y una buena amiga no critica a la otra”, “te merecías una disculpa por haberte insultado” y “realmente tu amiga no era, mejor tener lejos a ese tipo de personas”, comentaron.

