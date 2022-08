Starlink V2: teléfonos T-Mobile podrán conectarse directamente al Internet satelital de Elon Musk

T-Mobile informó que llegó a un acuerdo con Starlink para ofrecer conectividad a Internet en zonas que se encuentran fuera de la red de cobertura de la compañía telefónica. El nuevo plan llamado Coverage Above and Beyond permitirá a los usuarios conectarse directamente a la red de Internet satelital de la compañía del multimillonario Elon Musk.

Con este nuevo paquete, los clientes que cuenten con una línea de T-Mobile y el plan correspondiente podrán navegar a velocidades de entre 2 y 4 Megabits por segundo.

Con dicha velocidad de conexión, los usuarios no deberían presentar ningún tipo de inconveniente al momento de enviar mensajes multimedia o utilizar aplicaciones de mensajería. El único requisito técnico para poder conectarse a la red será que el usuario se encuentre en un punto con un cielo despejado y que no cuente con cobertura tradicional en el área donde se encuentre.

Según la información que publicó T-Mobile a través de una nota de prensa, el servicio estará disponible en todo el territorio de los Estados Unidos continentales, Hawaii, ciertas zonas de Alaska, Puerto Rico y aguas territoriales.

Se espera que el nuevo servicio esté disponible, en una fase beta, a partir de finales del año 2023 en ciertas áreas específicas. Además Mike Sievert, CEO de T-Mobile, indicó que espera que a futuro la relación con Starlink sea aún más estrecha, de forma tal que puedan incluir directamente planes de datos entre su oferta de servicios de cara a sus clientes.

“Siempre hemos pensado de manera diferente sobre lo que significa mantener a los clientes conectados, y es por eso que estamos trabajando con los mejores para brindar una cobertura superior a cualquier cosa que los clientes hayan visto antes”, dijo Sievert.

Destacaron que como parte de este servicio los usuarios no deberán comprar ningún dispositivo adicional o pagar algún tipo de extra más allá del plan pues la gran mayoría de los teléfonos que se encuentran en la red de T-Mobile ya son compatibles con este tipo de conexión.

“La gran mayoría de los teléfonos inteligentes que ya están en la red de T-Mobile serán compatibles con el nuevo servicio utilizando la radio existente del dispositivo. No necesitarán comprar un equipo adicional”, explican.

Por su parte Elon Musk indicó que este tipo de acuerdos demuestran que no hay ninguna zona en el mundo que no pueda llegar a contar con este tipo de servicio. Al mismo tiempo expresó estar emocionado de poder lograr ofrecer conexión a Internet a usuarios en zonas remotas, algo que es uno de los principales objetivos de Starlink.

