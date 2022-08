VIDEO: Así suena la supuesta nueva canción de Elton John junto a Britney Spears

Foto: Jamie McCarthy for EJAF / Getty Images

La “Princesa del Pop”, Britney Spears vuelve a estar bajo los reflectores después de que surgiera el rumor de que la cantante se encuentra preparando un nuevo material discográfico y aunque esto no ha sido confirmado, ya salió a la luz la próxima canción de la famosa intérprete junto a Sir Elton John.

Por medio de sus redes sociales, el artista británico de 75 años compartió un adelanto de su nueva colaboración junto a la cantante de “Toxic” donde se aprecia una foto de ambos cuando eran unos niños. Además, publicó una imagen más reciente junto donde “La Princesa del Pop” trae el cabello largo de color castaño, por lo que los fans de la artista creen que es de hace unos 10 años.

En este momento sólo sabe que la canción de la estadounidense junto al británico se llamará “Hold Me Closer” y se trata de una reciente versión de “Tiny Dancer”, título que formó parte del disco “Madman Across The Water” (1971) de Elton John.

De hecho, la tonada de ambas canciones suena similar, pero la letra es totalmente diferente, además de que la voz de Britney Spears le da un sonido bailable y moderno.

Los fans de Britney estamos de enhorabuena vuelve a la música por el momento solo con este single "Hold me closer" junto al gran Elton John el próximo 26 de agosto espero que haya videoclip 🤩🥰 pic.twitter.com/ZWVsDtPZmJ — David (@Davidmanoffire) August 20, 2022

A su vez se dio a conocer que la colaboración estará disponible a partir del próximo viernes 26 de agosto y los fans podrán escucharla a través de todas las plataformas musicales. Sin embargo, ya puedes escuchar el adelanto de esta en la cuenta oficial de TikTok de Elton John, donde subió un video.

Por su parte, la estrella pop no ha detallado nada sobre un nuevo álbum, pero existen fuertes rumores que afirman que desde hace meses se encuentra trabajando en un estudio de Los Angeles, California.

De acuerdo con Music Times, el nuevo material de Britney podría llamarse “Revenge” y sería el trabajo más oscuro de su carrera hasta el momento, pues aseguran que estará lleno de venganza y la estética será muy atrevida.

“Mi Britney está de vuelta”, “No puedo esperar”, “Que emoción” y “Las voces. GUAU. Britney viene a matar tan fuerte”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores.

