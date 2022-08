Alex Fernández defiende a “El Potrillo” de las críticas que recibió por su look: “Siempre está a la moda”

Luego de que Alejandro Fernández causara furor en redes sociales gracias al look que presumió durante sus recientes vacaciones por Italia, su hijo Alex Fernández no dudó en salir en defensa del cantante, asegurando que prefieren no hacer caso a las críticas, pues lo único importante es que su papá se sienta bien con lo que usa.

Fue el pasado 18 de agosto cuando “El Potrillo” compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que aparece luciendo un sofisticado look mientras pasea a bordo de un yate y poco después dio de qué hablar por aparecer dentro de la misma red social con una camisa de la firma Dolce & Gabbana por lo que recibió una lluvia de críticas no solo por el estilo de la prenda, sino por el alto costo que tiene.

Ante ello, el intérprete de temas como “Me dediqué a perderte” y “Hoy tengo ganas de ti” envió una contundente respuesta a sus detractores con la frase: “No te preocupes por lo que yo tenga o deje de hacer… ¡Preocúpate por lo que a ti te falta o no puedas hacer!“.

Pero no solo él se ha defendido de los ataques que recibió, pues ahora fue su hijo, Alex Fernández, quien se refirió a este polémico tema.

“Lo importante es que tú siempre estés contento contigo mismo, que tú disfrutes de lo que tú haces, ya de lo que la demás gente piense, sobre todos los haters (no importa)”, expresó.

Durante la entrevista del programa ‘Ventaneando’, el nieto de Vicente Fernández reiteró que le gusta el estilo de Alejandro Fernández, por lo que incluso fue uno de los primeros en halagar lo bien que luce.

“A mí me gustó el look que trae. De hecho, yo ahí le puse de comentario de broma: ‘Zeus’, pero se me hizo padre, el look le queda, ya es un señor maduro, entonces se me hace padre que se deje las canas, con un pelo largo, pero no rebelde”, señaló.

Y destacó que su padre siempre ha destacado por imponer moda, además de arriesgarse utilizando cortes de pelo y vestimenta con las últimas tendencias.

“Él es muy de andar cambiando de look y muy de andar usando todo tipo de cortes, siempre va generando tendencias y siempre está a la moda“.

Asimismo, en conferencia de prensa durante la presentación de su nueva producción musical “Buscando el Olvido”, el intérprete de 28 años reiteró que lo único importante es que su papá se sienta bien con la forma en que viste ya que las constantes críticas que recibe su familia es algo con lo que han aprendido a vivir y están conscientes de que siempre habrá detractores, pues “entre más exitoso eres, más haters vas a tener“.

