Así es la casa de Dani Fae, modelo de OnlyFans que confundieron con nueva novia de Piqué

La modelo estadounidense Dani Fae, quien saltó a la fama por ser confundida con la nueva y joven novia de Gerard Piqué y en realidad es una modelo de OnlyFans, ama compartir con sus seguidores diversos videos desde la comodidad de su casa, lo que nos ha permitido conocer algunos detalles del lugar donde duerme todas las noches.

El inmueble, por lo que hemos podido ver, es de dos pisos y no cuenta con los grandes lujos, pero sí con lo mínimo indispensable para una joven de su edad.

Cocina

La cocina es abierta y no muy amplia. Está equipada con alacenas de tono marrón, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra. @itsdanifae my phone is charging on my counter so ~naturally~ i have to sit on it… in my bikini #fyp #viral #trending #hahasotrendy ♬ оригинальный звук – нася

En la zona de alacena cuenta con varias botellas de alcohol, con lo que demuestra que le gusta prepararse unos deliciosos cocteles y todo tipo de bebidas alcohólicas. @itsdanifae always editing in the weirdest positions. gotta get those stretches in! 😤 #fyp #accountant #accountantsoftiktok #cornstar ♬ original sound – officialsupremeaudioz

Es tal su vanidad que en la zona de cocina cuenta con un espejo de cuerpo completo, frente al que ama retratarse para deleite de sus seguidores. @itsdanifae being cringe on the internet heeeeey #fyp #viral ♬ sonido original – Mechy Love ❤

Sala

Su sala está compuesta por un sofá de tono vino y por algunas obras de arte colgadas en la pared. @itsdanifae hi tiktok this is a bikini and i am of age 🙂 #fyp #fypシ #bikini #blonde #viral ♬ Low Down – venbee & Dan Fable

Recámara

Aunque casi no suele retratarse o grabarse en su dormitorio, Dani nos llevó a conocer en un reciente material la intimidad de su cama. @itsdanifae nothin but baby #fyp #wolfofwallstreet #margotrobbie #facts ♬ original sound – Seventh Art Studio

Cuarto de lavado

En su cuarto de lavado tiene un centro de lavado completo y unas repisas para sus detergentes y otro tipo de artículos. Por sorprendente que parezca en ese espacio tiene más materiales que en su mismísima recámara. @itsdanifae thirst trap friday? #OLAFLEX #DoritosDareToBeBurned #fyp #letmebeyourwoman #thirsty #thirsttrap #viral ♬ Woman – 🫀

Sigue leyendo:

Alyson Hannigan, de ‘How I Met Your Mother’, vendió su mansión de Encino en precio récord

Conoce la casa donde Vanesa Romero vivió con su ex antes de salir con William Levy

Así luce en la actualidad la casa donde Caro Quintero habría asesinado a Kiki Camarena

Cristiano Ronaldo comprará y demolerá club de golf porque arruina la vista de su nueva mansión