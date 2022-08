Cristiano Ronaldo comprará y demolerá club de golf porque arruina la vista de su nueva mansión

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo, de 37 años y quien actualmente milita en el Manchester United, está consciente de que le quedan pocos años en las canchas, por lo que ya mandó a construir la que será su mansión de retiro.

La residencia, que se ubica en Quinta da Marinha, al oeste de Lisboa, contará con todas las comodidades que nos podamos imaginar, sin embargo, aún hay temas pendientes por resolver y es que el novio de Georgina Rodríguez no está conforme con la vista que tiene desde su morada, al asegurar que es arruinada por el club de golf contiguo.

De acuerdo al diario británico The Sun, que fue el medio que dio a conocer la noticia, el famoso CR7 pondrá una jugosa cifra de dinero sobre la mesa para comprar y posteriormente demoler la casa club del campo de golf de la exclusiva comunidad.

Además de querer adquirir la casa club, el papá de cinco también planea comprar el parking del lugar y reubicarlo en una zona que no sea visible desde su hogar de retiro.

“La casa club fue un problema para él, por lo que quiere que se elimine. El costo no es un problema: es un perfeccionista que puede permitirse la perfección”, publica The Sun.

Como Cristiano Ronaldo no es de palabras, sino de acciones, ya habría mandando a su equipo de abogados a negociar con Miguel Champalimaud, el actual dueño del lugar, quien, hasta el momento, no ha dado una respuesta a la solicitud realizada por el exjugador de la Juventus y del Real Madrid.

¿Cómo será la nueva mansión de Cristiano Ronaldo?

Aunque aún está en etapa de planeación y de construcción, ya se conocen algunos detalles de la propiedad por la que Cristiano Ronaldo ha desembolsado $21 millones de dólares, una cifra que no está cerca de ser la definitiva, pues no hay día en que no agregue nuevos lujos a la mansión de sus sueños. Al inicio había costado tan solo $12 millones de dólares.

“Se ha esforzado por alcanzar la perfección a lo largo de su carrera futbolística y quiere lo mismo fuera de la cancha. Quiere que todo esté bien para él y para su familia. Ahí se retirará una vez que su carrera llegue a su fin y quiere estar 100% feliz con ella”, señaló una fuente, en su momento, en entrevista con The Sun.

Trascendió que su nueva morada, cuyo interiores serán diseñados por la portuguesa Paula Brito y por la mismísima Georgina Rodríguez, esté lista para ser estrenada a finales del 2023.

Se tiene contemplado que cuente con más de 32,000 pies cuadrados de construcción, con múltiples recámaras, con vestíbulo, con cocina, con comedor, con sala de estar, con sala principal, con sala de televisión.

Así como con sala de juegos, con sala de cine, con spa, con gimnasio, con oficina, con cuarto de lavado, con garaje con capacidad para 30 vehículos, con dos piscinas, con terraza, con extensa áreas verdes, entre otras habitaciones y comodidades.

🏡 Segundo informações, @Cristiano está construindo uma casa de repouso para ele e sua família na Quinta da Marinha em Portugal, o projeto está avaliado em cerca de 21 milhões de dólares. 💰💵 pic.twitter.com/oVBel71Tkh — CR7 MIL GRAU (@MILGRAUCR7) June 14, 2022

Además de llamar la atención por sus dimensiones y por sus interiores, la casa también lo hace por las impresionantes vistas que sus nuevos habitantes tendrán del mar, el cual se ubica a unos cuantos pasos de distancia.

Sigue leyendo:

Tras varios años en el mercado, malvenden mansión de Connecticut donde vivió Donald Trump

Casa de Juan Gabriel en Ciudad Juárez luce abandonada y destruida a seis años de su muerte

Conoce la millonaria mansión que se quedará la esposa de Sylvester Stallone tras su divorcio

Así es la casa de Vanesa Romero, la supuesta nueva novia de William Levy