Cruz Azul se impuso con lo justo a Querétaro, sin brillo y silbados por su afición que no olvida la goleada ante el América

Éste sábado el Cruz Azul se impuso con marcador de 2-1 al Querétaro en un juego en donde “La Máquina” no mostró ningún brillo pero que cumplió con la máxima que era obtener el triunfo a como de lugar. Los cementeros disputaron su primer encuentro al mando del Potro Gutiérrez y volvieron a obtener una victoria luego de cuatro partidos disputados, sin duda no es la mejor actualidad para el equipo, uno de los más tradicionales de México.

Sin embargo y a pesar de la victoria, no todo fue alegría, los cementeros sufrieron los reclamos de su afición, que no olvida aún la goleada ante el América en el Clásico Joven. Pese a no hacer un gran partido, Cruz Azul supo empujar y llevarse la victoria que además fue merecida.

Los goles de Cruz Azul y Querétaro

La tarea para Cruz Azul en el debut de Gutiérrez en el banquillo era clara, lograr la victoria a como de lugar y sacarse un poco la goleada del América, lo demás se iría arreglando en el camino. Sin embargo la tarea no resultó tan sencilla pues por delante tenían a un Querétaro que resultó muy respondón. El primer gol de Cruz Azul llegó por intermedio de un cabezazo de Carlos Rotondi a pase certero de Gonzalo Carneiro, todo esto al minuto 32.

¡Gooooool del @CruzAzul! 🚂

¡Gooooool del @CruzAzul! 🚂

¡Gooooool del @CruzAzul! 🚂



32' Carneiro le da un muy buen servicio a Rotondi que rompe las redes con un cabezazo 🔥



🚂 1 – 0 🐓



📺 TUDN

🔴 EN VIVO

🔗👉🏻 https://t.co/vDO7KdplBz#SabadoFutbolero | #TuApertura2022 pic.twitter.com/pvt2gRedKH — TUDN USA (@TUDNUSA) August 27, 2022

El juego seguía y la afición cargaba contra Cruz Azul en el Azteca, los cementero no solo enfrentaban a Querétaro sino también a su propia hinchada. Por si fuera poco, al minuto 56, el recién ingresado Iván Morales sería expulsado para los celestes y el escenario no podía ser más tenso.

🟥 ¡Roja para Cruz Azul!



Iván Morales es expulsado del partido al 56' ❌



🚂 1 – 0 🐓



📺 TUDN

🔴 EN VIVO

🔗👉🏻 https://t.co/vDO7KdplBz#SabadoFutbolero | #TuApertura2022 pic.twitter.com/1ZpQ2MV1Tn — TUDN USA (@TUDNUSA) August 27, 2022

A todo esto se le sumó al minuto 77 el gol del empate de Querétaro por intermedio del ghanés Clifford Aboagye, el Cruz Azul no la tenía nada fácil pero iban a reponerse del gol de los Gallos Blancos.

¡Gooool del Querétaro! 🐓🔥

¡Gooool del Querétaro! 🐓🔥

¡Gooool del Querétaro! 🐓🔥



77' Aboagye responde al centro por abajo de Sepulveda y empata el juego para los Gallos 🔥



🚂 1 – 1 🐓



📺 TUDN

🔴 EN VIVO

🔗👉🏻 https://t.co/vDO7KdplBz#SabadoFutbolero | #TuApertura2022 pic.twitter.com/JOYCTVOi7L— TUDN USA (@TUDNUSA) August 27, 2022

Y fu así como salió el orgullo de “La Máquina” cuando al minuto 83 Erik Lira colocó un balón en profundidad a Christian Tabó quien definió por encima del porteo de Querétaro y darle el resultado definitivo al Cruz Azul que volvía a sumar de a tres luego de cuatro compromisos y sigue con vida en le torneo.

Próximos compromisos de Cruz Azul

El próximo juego del Cruz Azul será ante Juárez el próximo viernes dos de septiembre. “La Máquina se ubica en el puesto 14 y con esta victoria alcanza 11 unidades. Cabe destacar que el Potro Gutiérrez fue confirmado y seguirá el próximo compromiso sentado en el banquillo del equipo. ¡Se terminóooo! ¡Ganóooo La Máquinaaaaa! 🔥🚂#AzulDePorVida 💙 pic.twitter.com/MrhsQ86wwp— CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 27, 2022

Por su parte Querétaro irá contra Puebla el próximo jueves primero de septiembre mientras siguen hundidos en el fondo de la tabla.

También te puede interesar

. El Cata Domínguez y los señalamientos de la afición de Cruz Azul que piden su salida a gritos de “La Máquina”

. Nueva arremetida de la afición del Cruz Azul contra sus jugadores: le lanzaron huevos al coche de Uriel Antuna y lo mandaron de vuelta a Chivas

. Inés Sainz rechazó la idea de comprar al Querétaro: “Me desencanté mucho del mundo del futbol”