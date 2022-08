Inés Sainz rechazó la idea de comprar al Querétaro: “Me desencanté mucho del mundo del futbol”

La conductora mexicana Inés Sainz aseguró que actualmente no se encuentra interesada en comprar la franquicia del Querétaro. Esto a pesar de que en alguna oportunidad tuvo algún interés, sin embargo en estos momentos aseguró estar algo decepcionada del mundo del fútbol y prefiere vivirlo desde afuera.

En declaraciones a RTQ reseñadas por Mediotiempo aseguró sentirse desencantada del fútbol y además mencionó que en el deporte rey hay muchos intereses que predominan sobre la pasión del mismo.

Las declaraciones de Inés Sainz

“Yo me desencanté mucho del mundo del futbol cuando me di cuenta la calidad. Te das cuenta que hay muchos intereses más allá de la pasión real por el deporte y por hacer las cosas bien. Por eso yo prefiero mantenerme de este lado, disfrutándolo, gozándolo, y no entrar en estas grillerías”, señaló.

Con estas afirmaciones, Inés Sainz confirma que sus prioridades han cambiado de manera rotunda. Sin embargo no niega que le duele la actualidad del equipo de la tierra que la vio crecer.

Situación actual del Querétaro

El equipo de Querétaro tuvo que cambiar de dueños al grupo Caliente. Esto luego de los hechos violentos que se dieron en el Torneo Clausura en el estadio La Corregidora.

Actualmente el equipo de los “Gallos Blancos” del Querétaro marcha en la última casilla de la tabla general y sin conseguir una identidad de juego dentro del campo. Ante esta realidad, Ines Sainz asegura sentirse dolida ya que era un equipo que mínimo llenaba las tribunas en un 70 % aún y cuando marchaban en los últimos lugares de la tabla.

