Daniel Bisogno defiende a Belinda de las comparaciones con la novia de Christian Nodal: “Brincos diera la Cazzu”

Daniel Bisogno salió en defensa de Belinda luego de que fuera comparada con la cantante Cazzu, quien hace unos meses se dejó ver con un look de pelo rosa, tono que recientemente también apareció luciendo la intérprete de “Amor a primera vista”.

Tal como ha sucedido en ocasiones anteriores, los conductores del programa ‘Ventaneando’ causaron revuelo por su peculiar manera de comentar el estilo que adoptó Belinda durante su colaboración en la revista Skin, con el que sorprendió a sus millones de seguidores posando con un nuevo corte de pelo y coloración rosada en el que temporalmente dijo adiós a su larga cabellera para lucir una imagen completamente diferente a la manera en que siempre se había mostrado.

Y es que, durante el programa de espectáculos de TV Azteca, el polémico conductor aseguró que es una falta de respeto las comparaciones de las que Belinda ha sido objeto en días recientes.

“Están atreviéndose, porque es una desfachatez y una falta de respeto, comparar a Belinda con la Cazzu“, señaló Bisogno.

Enseguida, explicó que muchos internautas están diciendo que la nueva imagen en la que está “con pelito como de algodón de azúcar” es parecida a la que utilizó la nueva novia de Christian Nodal en 2021, cuando cortó su cabellera y la pintó en tono rosa fucsia.

“Brincos diera la Cazzu, con todo respeto”. Daniel Bisogno

Pero no fue el único, ya que Pedro Sola también opinó acerca de este tipo de cortes y coloraciones que es cada vez más frecuente entre las famosas y en especial las cantantes.

“La tendencia de la moda recorre por todo el mundo y las artistas, sobre todo de esas edades, se ponen los pelos rosas”, añadió a los comentarios.

Enseguida, señaló que el nuevo look de Belinda en realidad podría tratarse de una peluca, pues no la cree capaz de cortarse el pelo.

“Se ve muy bonita Belinda como siempre, ha de ser una peluquita rosa, no se iba a cortar el pelo”, dijo.

Mientras que Daniel Bisogno finalizó haciendo evidente su apoyo a Belinda, quien a su parecer, luce por demás atractiva: “Mi Belinda se ve divina“, puntualizó. View this post on Instagram A post shared by Ventaneando (@ventaneandouno)

