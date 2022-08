Cazzu se besa apasionadamente con la cantante Lali Espósito en pleno concierto ¿Y Christian Nodal?

Las redes sociales se incendiaron este fin de semana luego de que la cantante argentina Cazzu diera un apasionado beso a Lali Espósito en pleno concierto, lo que volvió a desencadenar las comparaciones con Belinda, quien hace unos meses sorprendió a sus fanáticos besando a dos mujeres sobre el escenario.

La novia de Christian Nodal está dando de qué hablar, pues luego de robar la atención hablando por primera vez de su romance, describiendo al cantante de regional mexicano como un ser “hermoso por donde lo veas” y decir que está muy enamorada, días después sorprendió besando apasionadamente a una mujer.

Y es que este fin de semana acudió como invitada al concierto que Lali Espósito ofreció en el Movistar Arena en Buenos Aires, Argentina, donde cantaron juntas por primera vez el tema “Ladrón” y pasó lo que nadie esperaba ya que en medio de su colaboración las artistas se dieron tremendo beso en la boca.

De acuerdo con el video que circula en redes sociales y que ha sido retomado por el programa ‘Chisme No Like’, se aprecia el momento en que la rapera conocida como “Nena Trampa” le da un atrevido beso a su colega, obtenido con ello diversas reacciones, aunque la mayoría de rechazo.

Como era de esperarse, la muestra de cariño que sucedió la noche del pasado 27 de agosto dividió opiniones, ya que mientras algunos aseguran que este tipo de acciones se está volviendo costumbre entre los cantantes, muchos más recordaron cuando Belinda hizo lo mismo el pasado mes de junio durante el concierto que ofreció en España como parte de la celebración del Orgullo 2022 en donde besó a la drag queen Valentina y a la actriz Lola Rodríguez.

“Cuando Beli lo hizo no dijeron lo mismo”, “Y cómo no dicen que le copió a Belinda“, “Cuando no hay talento y no confían en su música hay que valerse de todo”, “Jamás ha besado a Nodal así“, “Lo que tienen que hacer estos según artistas para que hablen de ellos”, “¿Qué dirá la abuelita de Nodal?“, escribieron algunos usuarios dentro de la misma red social.

Cabe recordar que esta no es la única comparación que han enfrentado Belinda y Cazzu en los últimos días, ya que la intérprete de “Amor a primera vista” fue señalada por aparecer con un radical cambio de look de pelo corto y teñido de rosa.

