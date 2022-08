Eugenio Derbez celebra el Día del Abuelo posando con Kailani y revela por qué son tan unidos

Eugenio Derbez derritió de ternura las redes sociales con una fotografía en la que apareció junto a su nieta Kailani, con quien celebró por cuarta ocasión el Día del Abuelo.

Este 28 de agosto se celebra en México a todos los abuelos, por lo que varias celebridades han recurrido a sus redes sociales para celebrar este día tan especial. Y por supuesto, uno de los famosos que más disfruta esta etapa es el actor Eugenio Derbez, quien no se podía quedar atrás y compartió una fotografía en la que posó junto a su nieta Kailani para revelar por qué son tan unidos.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram, en donde el también comediante de 60 años publicó una tierna postal con la que se unió a la celebración por el Día del Abuelo y con la que reveló que comparte una misma pesadilla con su adorable nieta.

“Los abuelos y los nietos son tan unidos porque comparten la misma pesadilla: Los papás”, escribió junto a la publicación que ha recibido más de 100 mil reacciones en forma de corazón.

Recordemos que Eugenio Derbez se convirtió en abuelo en febrero del 2018, fecha en la que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann dieron la bienvenida a su hija Kailani. Desde entonces el productor mexicano ha utilizado sus redes sociales para compartir algunos momentos especiales que ha vivido con quien hasta ahora es su única nieta.

“En estos primeros 3 años de tu vida, nos has llenado de felicidad… y de galletas. Te amamos Kai, ¡feliz cumpleaños!”, escribió en 2021 junto a una postal con la que celebró el cumpleaños de la pequeña. View this post on Instagram A post shared by Eugenio Derbez (@ederbez)

Pero el buen humor del comediante también ha salido a relucir en otras fechas especiales, pues en años anteriores ya había celebrado este día con divertidas frases en las que demuestra lo que significa para él esta faceta como abuelo.

Y es que en 2020 utilizó esta misma red social para asegurar que: “Malcriar a un nieto es la mejor forma de vengarnos de los berrinches que nos hicieron los hijos“, desatando una lluvia de comentarios en los que más de uno estuvo de acuerdo.

