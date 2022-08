Ryan García le tiene miedo al Pitbull Cruz y por eso le corre subiendo de división: contundente declaración de Don Isaac Cruz

A pesar que al final no se concretó el pleito de Ryan García contra Isaac ‘El Pitbull’ Cruz, el entorno de los dos pugilistas sigue lanzándose indirectas y calentando el ambiente, cultivando el terreno para un choque entre estos dos auténticos colosos del boxeo actual

El padre del Pitbull, Don Isaac Cruz, que además es parte importante del equipo de entrenamiento de su hijo, salió públicamente a insultar a García, al que ya en el pasado calificó de “princesita”.

“Prefirió subir de peso a las 140 y no meterse en la boca del lobo”, aseguró Don Isaac Cruz en entrevista para el canal de YouTube TV Boxeo. “No le aguanta una pelea al Pitbull”, agregó.

Pero sus señalamientos no quedaron ahí, ya que para Don Isaac no solamente el ‘KingRy’ sabía de sus limitaciones para enfrentar al Pitbull Cruz y por eso “entorpeció las negociaciones”, sino también su promotor Óscar de la Hoya, presidente de Golden Boy Promotions.

“Óscar de la Hoya sabe que Ryan nunca ha peleado con alguien que aguante como el Pitbull Cruz. Se les acabaría su minita de oro”, afirmó.

Por último Don Isaac Cruz también acusó al californiano de 24 años de algo que muchos ya le han señalado: no ha ganado nada pero levanta mucho marketing.

“Ryan García no ha ganado nada, así que no sé por qué corre de una división en donde no ha ganado nada”, enfatizó.

Isaac ‘Pitbull’ Cruz se enfrentará a Eduardo ‘Zurdito’ Ramírez el próximo 4 de septiembre en el regresará el próximo 4 de septiembre en la Crypto.com Arena, en una cartelera donde el pleito principal será el Andy Ruiz vs. Luis ‘King Kong’ Ortiz.

Por su parte, Ryan García, considerado “el heredero de Óscar de la Hoya”, viene de vencer en este 2022 a Emmanuel Tagoe y Javier ‘El Avispón’ Fortuna. Ahora anda detrás de Gervonta Davis para organizar una pelea en diciembre y que ponga en disputa sus campeonatos mundiales.

