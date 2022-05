Ryan García llama “perra” al Pitbull Cruz por no lograr acuerdo para una pelea y ya piensa en Gervonta Davis como próximo oponente

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un nuevo episodio del posible choque entre Ryan García contra Isaac ‘Pitbull’ Cruz se abrió este el sábado después de la gran pelea en la que Gervonta Davis noqueó a Rolando ‘Rolly’ Romero.

Presente en el Barclays Center de Nueva York, el californiano Ryan García no solamente recibió un fuerte y claro mensaje de Gervonta Davis de que iba contra todos los pugilistas destacados del peso ligero, sino que se vio inmiscuido en un hecho un poco confuso.

A la salida del recinto, el ‘King Ry’ se consiguió con Brandon, hijo de Sean Gibbons, conocido promotor del Pitbull Cruz y que estuvo activamente en las negociaciones para el posible pleito entre ambas promesas del boxeador ordenada por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) para ser el contendiente al título de la peso ligero en posesión de Davin Haney.

En un tono que fue subiendo, aumentando los decibeles, García le recriminó que la pelea no pudo organizarse y además enfiló un fuerte insulto contra Isaac.

“No me toques ahora, no me toques. Tú sabes por qué, Brandon. Tú lo sabes muy bien, Brandon. Te quiero, pero no jueguen sucio, no de esa manera“, dice el pugilista de 23 años al principio.

Alguien que lo acompañaba intervino en la conversación que se volvía más acalorada y en tono intimidatorio manoseó en el pecho a Brandon Gibbons; a ese punto los presentes alejaron a Ryan y al otro sujeto para hacer más rápida la salida y evitar que el ambiente se calentara aún más.

Pero finalmente el ‘New Golden Boy’, la joya de la promotora de Óscar de la Hoya, soltó un fuerte insulto contra Pitbull Cruz, luego de haber sido calificado hasta de “princesita” por el padre del mexicano, don Isaac Cruz.

“Voy contra Gervonta ahora. Cruz fue una perra”

A falta de declaraciones de los protagonistas de esta historia, pareciera ser que García buscará una pelea contra el ‘Tank’ Davis y que terminen de concluir los infructuosos esfuerzos para verlo sobre el ring contra el Pitbull.

