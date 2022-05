Óscar de la Hoya: conoce cuántos millones de dólares ha generado el “Golden Boy” dentro y fuera del ring

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Óscar de la Hoya fue parte de una época dorada en el boxeo. El peleador mexicoamericano tuvo detrás a una gran cantidad de personas que lo respaldaban e idolatraban. Esto le generó múltiples ganancias durante su carrera profesional, pero el “Golden Boy” siguió en el mundo de los negocios luego del retiro. Al igual que Floyd Mayweather y Canelo Álvarez, De la Hoya es una máquina de hacer dinero.

El “Golden Boy” parece haber estado destinado al éxito desde sus comienzos. Una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 marcaba el comienzo de su leyenda. De la Hoya se mantuvo activo durante 13 años y protagonizó peleas memorables que generaron grandes ganancias.

Según informaciones recopiladas por el Izquierdazo, Óscar de la Hoya se ubicó entre los 20 atletas más adinerados de la historia, para el año 2016. Los reportes indican que su patrimonio está valorado en unos $510 millones de dólares, con ingresos generados por el boxeo.

Para el año 2002, el ex boxeador mexicoamericano fundaría “Golden Boy Promotions”, una empresa de representación de boxeadores y eventos. Se estima que la empresa genera más de $500,000 dólares por pelea.

Óscar de la Hoya vs. Floyd Mayweather Jr

“Golden Boy” y la MLS

Otra de sus vistas a futuro es en el fútbol, un deporte creciente en Estados Unidos. Óscar de la Hoya es uno de los inversionistas del club Houston Dynamo. El equipo de la Major League Soccer está valorado en unos $215 millones de dólares. De esta gran franquicia, el ex boxeador es dueño de una gran parte. View this post on Instagram A post shared by Oscar De La Hoya (@oscardelahoya)

