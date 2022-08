José Alberto Castro opina de la investigación sobre Angélica Rivera, dice que son “chismes y mentiras”

No solo Sofía Castro ha salido en defensa de Angélica Rivera, quien de acuerdo con lo expuesto por el periódico Reforma, se encuentra bajo investigación por la acumulación de retiros y pagos por $112.5 millones de pesos durante los años 2013 a 2019; y es que ahora fue su exesposo, el productor José Alberto Castro, quien aseguró que las noticias que se difunden son puros “chismes y mentiras”.

Hace unos días, la hija mayor de “La Gaviota” evitó hablar acerca del reciente escándalo en el que ha visto envuelto el nombre de su mamá, a quien estaría investigando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por la acumulación de gastos durante su matrimonio con Enrique Peña Nieto, periodo en que fue Primera Dama de México.

Sin embargo, ahora fue el productor José Alberto “El Güero” Castro quien durante la presentación a prensa de la telenovela de TelevisaUnivision ‘Corona de lágrimas 2’ opinó acerca de dicho escándalo, en donde aseguró que tanto él, como toda su familia, prefiere no hacer caso a este tipo de noticias.

“No le presto atención (a lo que se dice), yo creo que hay muchas cosas en la vida que uno las tiene que tomar como las llamadas a misa, el que quiere va y el que no, no. A muchas cosas ya no les pongo atención y no les doy lugar”, expresó.

Reiteró que todos confían plenamente en Angélica Rivera y saben perfectamente el tipo de persona que es, todo lo que ha hecho en su vida y desde hace tiempo tomaron en familia la decisión de hacer caso omiso a todo lo que se comenta de ella, pues únicamente se trata de “chismes y mentiras”.

“Desde hace muchos años tomamos todos la decisión de no leer, de no meternos ni involucrarnos en chismes y mentiras porque no vale la pena. Es un amarillismo, una forma de querer vender ejemplares de una manera muy tonta. No les damos atención y no nos involucramos”, agregó.

Especificó que prefieren poner toda su atención en cosas importantes para su familia y de manera personal.

“Le dedicamos tiempo a lo que es importante como el bienestar de nuestra familia, a nuestra vida familiar y personal“, comentó durante la entrevista publicada en el canal de Berenice Ortiz en YouTube.

También te puede interesar:

–Sofía Castro evita hablar de Angélica Rivera y la investigación por cuentas millonarias: “Mi mamá está tranquila”

–“La Gaviota”, Angélica Rivera, reaparece en su cumpleaños 53 posando junto a su hija Sofía Castro

–Angélica Rivera se deja ver cantando como “La Gaviota” en concierto de Ana Gabriel