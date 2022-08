Sofía Castro evita hablar de Angélica Rivera y la investigación por cuentas millonarias: “Mi mamá está tranquila”

Sofía Castro viajó a Los Cabos, Baja California Sur, para celebrar tres años de noviazgo con Pablo Bernot, y durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México fue entrevistada por diversos medios de comunicación en torno al reciente escándalo de su mamá, Angélica Rivera, quien se encuentra bajo investigación por la acumulación de retiros y pagos por $112.5 millones de pesos de 2013 a 2019.

Luego de que el periódico Reforma diera a conocer que “La Gaviota” está en medio de una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por la que todas sus cuentas bancarias y las de algunos familiares directos estarían siendo rastreadas, los reflectores se han colocado sobre la actriz y sus hijas, una de ellas Sofía Castro, quien no dudó en salir en defensa de su famosa mamá.

Pese a los señalamientos, la también actriz aseguró que prefiere no hablar de tema, aunque eso sí, destacó que su mamá está tranquila y tiene todo el apoyo de su familia.

“No voy a hablar al respecto porque es algo que no me incumbe, que no es cierto. Ni sé, no es cierto, no me incumbe, eso ya pasó. Mi mamá está muy tranquila yo sé perfectamente quién es mi mamá, entonces también prefiero mantenerme muy al margen en ese tema. Nosotros sabemos perfectamente quienes somos”, expresó ante la cámara del programa ‘Venga la Alegría’.

La estrella de ‘El Dragón’ y ‘Malverde: El Santo Patrón’ aseguró que es un tema que se quedó en el pasado y se trata de una etapa en su vida que calificó como “muy bonita”, pero que no le interesa recordar.

“Yo llevo trabajando desde los 14. A mí de ese tema no me gusta hablar, porque no lo veo, no estoy enterada, yo sé perfectamente quién es mi mamá, quién es mi papá y quiénes somos nosotros, y prefiero mantenerme muy al margen de notas que han salido desde hace muchísimo tiempo, de una etapa de mi vida que ya pasó, que fue muy bonita, pero ya pasó”, agregó.

Al ser cuestionada sobre la próxima boda de su amiga Irina Baeva, así como la de Paulina Peña, hija del ex presidente de México Enrique Peña Nieto, volvió a evadir el tema.

“No voy a hablar de la boda ni de mi hermana, ni mis amigas porque a mí no me corresponde, el día que yo tenga un anillo y tenga ya mi vestido de novia, con mucho gusto les doy detalles y demás de mi boda”, puntualizó Sofía Castro.

