Irina Baeva comparte la conmovedora petición que le hizo su papá respecto a su boda con Gabriel Soto

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Irina Baeva confiesa que su papá le hizo una conmovedora petición que tiene que ver con los problemas que han impedido traer a su familia de Rusia para su boda, ceremonia que tenían planeada el pasado 14 de mayo en Acapulco, Guerrero, pero que ha tenido que ser aplazada una vez más debido al ataque militar que se vive en suelo europeo.

Y aunque aclara que su familia puede salir de territorio Ruso y no hay ningún impedimento para que lo hagan, el problema es el elevado presupuesto que tendrían que cubrir para trasladar a 7 personas a México.

“Una cosa es volarlos en vuelo directo de Moscú a Cancún, y otra cosa hacer una escala en Dubái, o una escala en Turquía o estar buscando como esas rutas alternativas, para traer a 7 personas todo es muy incierto ahorita“, explicó.

Durante la entrevista de Alan Tacher para ‘Despierta América’, la villana de la telenovela ‘Amor Dividido’ confiesa que su papá le hizo una conmovedora petición ante la serie de impedimentos que han tenido que enfrentar para llegar al día de su boda.

“Mis papás, mi familia están perfectamente bien, ellos están en Moscú, todo está tranquilo. Estuve platicando con ellos varias veces y mi papá fue el primero que me dijo: ‘haz la ceremonia sin nosotros‘, y yo le dije: ‘no se trata de eso, porque lo que más me importa a mí no es la ceremonia como tal, lo que más me importa es que esté la gente que más quiero‘. Definitivamente esas 7 personas que están en Rusia son de las personas que más quiero y quiero obviamente que me acompañen en ese día tan importante”, detalló.

Ante la sugerencia de su papá, Irina revela que fue un tema que habló con su prometido y ambos llegaron a la conclusión de que, sin su familia, no iban a realizar la ceremonia, por lo que tuvieron que reprogramar todo.

“Estamos viendo cómo se van desarrollando las cosas también. Se nos está saliendo de las manos por la pandemia de Coronavirus, ahora mira…”, dijo resignada a seguir esperando el día que por fin pueda dar el “Sí, acepto” a Gabriel Soto.

Mientras tanto, la pareja ya sabe en dónde será su luna de miel, idea que surgió luego de realizar un viaje que disfrutaron tanto que les gustó para regresar, pero ahora como un feliz matrimonio.

“Es un lugar que ya habíamos visitado nosotros previamente, nos encantó tanto que decidimos que ese es nuestro paraíso perfecto para pasar la luna de miel, mientras tanto hicimos la pre luna de miel”, por lo que incluso la gente les ha preguntado si existe este viaje previo a la boda.

La actriz reveló que todo surgió porque tuvieron que cambiar de planes y era un viaje que ya tenían agendado aunque por el momento prefirió guardarse algunos detalles.

“Lo que pasa es que como ya teníamos la boda ya estábamos con lo del viaje, esa pre luna de miel la hicimos por las Islas Griegas, el destino de la luna de miel es justo uno de esos que hemos visitado, ya más adelante lo sabrán”, sentenció.

También te podría interesar:

–Gabriel Soto revela que su boda con Irina Baeva fue pospuesta una vez más: “Queremos esperar un poco”

–Irina Baeva y sus secretos de belleza para una piel y figura de impacto

–VIDEO: Gabriel Soto asegura que sus hijas con Geraldine Bazán están emocionadas por su boda con Irina Baeva