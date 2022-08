Texas confirma primera muerte en EE.UU. por viruela del mono en paciente “gravemente inmunocomprometido”

Funcionarios de salud en Texas anunciaron que están investigando qué papel desempeñó la viruela del mono en la muerte de un paciente al que se le diagnosticó el virus.

Las autoridades estatales dijeron en un comunicado que el paciente adulto estaba “gravemente inmunocomprometido”.

La muerte del paciente es la primera informada públicamente por las autoridades sanitarias de los EE.UU. durante el actual brote de viruela del simio.

Sin embargo, los funcionarios de salud advirtieron que era demasiado pronto para decir con certeza qué papel jugó realmente la viruela del simio en la muerte.

Las autoridades locales dijeron que el paciente murió el domingo en un hospital con “varias enfermedades graves” en el condado Harris de Texas, y que se esperan los resultados de la autopsia “en las próximas semanas”.

“Estamos compartiendo esta información por el lado de la transparencia y para evitar una posible desinformación sobre este caso”, dijo Lina Hidalgo, la principal funcionaria del condado de Harris, en un comunicado.

Hasta el lunes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades habían contabilizado 15 muertes en todo el mundo en pacientes con viruela del simio, excluyendo EE.UU.

Se han reportado más de 18,000 casos de viruela símica en todo el país desde que comenzó el brote en la primavera. Texas tiene 1,604 infecciones totales, la cuarta mayor cantidad de cualquier estado.

“La viruela del mono es una enfermedad grave, particularmente para aquellos con sistemas inmunológicos debilitados”, dijo el Dr. John Hellerstedth, jefe del departamento de salud del estado, en el comunicado.

Muchos pacientes con viruela del simio soportan semanas de erupciones y lesiones insoportables por el virus que pueden ser debilitantes.

Los funcionarios del condado dijeron que estaban trabajando con los CDC en el caso. Un portavoz de la agencia no respondió a una solicitud de comentarios.

Al principio del brote, los funcionarios federales de salud dijeron que solo se habían visto muertes en pacientes “muy inmunocomprometidos”, un riesgo que las autoridades esperaban mitigar con el lanzamiento de vacunas y tratamientos para la enfermedad.

Se cree que la cepa del virus que circula actualmente es la menos letal de las dos conocidas por viruela del simio, y mucho menos peligrosa que su prima, la viruela.

El CDC dice que aquellos que tienen un “mayor riesgo de enfermedad grave de viruela del mono” incluyen niños menores de 8 años, personas embarazadas o inmunocomprometidas, y personas que han tenido eccema anteriormente.

Entre los estadounidenses inmunocomprometidos por los que los funcionarios de salud han estado más preocupados se encuentran los que viven con el VIH, que representan una gran parte de las infecciones de viruela del simio diagnosticadas hasta la fecha.

En el desarrollo de su estrategia de vacunación, las autoridades federales de salud han estado asignando viales basándose en parte en el tamaño estimado de la población en cada estado o jurisdicción de personas que viven con el VIH.

Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas se negó a confirmar si el sistema inmunitario comprometido del paciente era el resultado del VIH o de otra causa.

Los funcionarios del condado también dijeron que no darían más información sobre la muerte “en este momento para respetar la privacidad de la familia”.

Si bien los CDC dicen que las personas que están tomando tratamientos para sus infecciones por el VIH parecen no experimentar más complicaciones durante el brote actual que otros pacientes, las personas diagnosticadas con VIH no controlado pueden tener un mayor riesgo.

“En mi experiencia, no he visto diferencias en la manifestación clínica de este brote atípico en particular entre quienes toman medicamentos para prevenir el VIH y quienes toman medicamentos para tratar su VIH”, dijo Bruce Furness de los CDC en un seminario web reciente. organizado por el grupo UnidosUS.

