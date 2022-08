Gonzalo Pineda recibe agradecimiento de Ronaldo Cisneros por darle la oportunidad de jugar, algo que no recibió en México

Ronaldo Cisneros es uno de los elementos que representa a México dentro de la Major League Soccer, es por ello que siempre se está habla mucho de él. Ahora, el mismo jugador azteca salió para así agredecer la confianza brindada por su entrenador Gonzalo Pineda, quien también es mexicano, y lo ha colcado en diferentes oportunidades dentro de la plantilla del Atlanta United.

Como era de esperarse, los minutos que ha tenido el exatacante de las Chivas de Guadalajara le ha dado la confianza que necesitaba, algo que él mismo confirmó y terminó agradeciendo al director técnico.

“Bastante bien, me ha gustado mucho este cambio en mi vida personal y deportiva, creo que no es fácil cambiar de país, de idioma, club, compañeros y costumbres, pero desde el primer día me han apoyado en todo”.

Ronaldo Cisneros se ganó la confianza del técnico a tal nivel que logró sentar a Josef Martínez durante algunos juegos, también motivado por la lesión sufrida por el venezolano, y el azteca terminó respondiendo al anotar siete goles dentro del equipo estadounidense.

“Estuve buscando la oportunidad en México y por diferentes situaciones no se me dio, pero siempre me preparé, llegando acá Gonzalo me ha tenido la confianza y la oportunidad, me ha dado minutos, pero sobre todo la confianza que el jugador necesita para mostrar en la cancha me ha servido bastante”.

Ronaldo Cisneros