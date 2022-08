Los 3 signos del zodiaco que dicen primero “te amo” y 3 que no se atreven

De acuerdo con la astrología, nuestro signo del zodiaco revela mucho sobre la manera en que expresamos el amor. Hay quienes no tienen problema en demostrar cariño, mientras que otros prefieren ser más reservados. En este sentido, hay signos que no tienen miedo en decir primero “te amo” en una relación, en contraste, algunos no se atreven y deciden esperarse hasta que su pareja lo diga antes.

3 signos que dicen primero “te amo”

Si has estado en una relación donde tu pareja te gane en decirlo, quizá pertenezca a los siguientes signos del zodiaco:

Si bien Acuario es de los signos más fríos y que menos expresa sus sentimientos, cuando ama a una persona sinceramente no tiene miedo en decírselo. Sabe que está en territorio seguro porque, para comenzar una relación, su pareja pasó por una serie de insospechadas pruebas que sorteó con éxito. Para este signo, el amor no es algo que se tome a la ligera, por eso si lo dice es probable que tenga en mente un futuro juntos.

Como signo impulsivo, a veces la palabra es muy rápida. Cuando ama siente la necesidad de decirlo y si no lo expresa se apodera de ansiedad. Aries es valiente y como primer signo del zodiaco es natural que sea quien desee expresarlo primero.

Cáncer desea ponerle el toque serio a la relación cuando se siente seguro, protegido y amado diciendo “te amo”. Sabe que estas palabras significan mucho para él mismo, si lo siente, lo dirá para que su pareja lo sepa y se fortalezca su lazo.

3 signos que no se atreven a decir primero “te amo”

Por otro lado, si tu pareja no te dice que te ama hasta que tu se lo has expresado es probable que su signo sea el responsable:

Las palabras “te amo” lo hacen vulnerable y revelan que está a merced de la pareja, por eso casi nunca tiene la intención de decirlo hasta que la otra persona lo diga primero. Si bien su amor es incondicional, lo asusta saber que su relación se base en las emociones más que en la lógica.

El amor es anhelado por Tauro, sin embargo, al ser un signo práctico prefiere demostrarlo que decirlo. Para el toro son mas valiosas las acciones que los dichos, por eso, a pesar de que su pareja diga primero “te amo” él se esperará hasta que se sientan totalmente amado y satisfecho.

Es el signo más reservado del zodiaco y el que mejor guarda los secretos. Está en su naturaleza ser discreto principalmente cuando se trata de emociones tan fuertes como amar. El miedo a que su pareja no sienta lo mismo lo frena, por eso espera a que sea ella quien lo diga primero para, después, entregarse a la pasión y decirlo de infinitas maneras.

