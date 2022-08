Qué mujeres del zodiaco son las más tímidas en el amor

Si eres una mujer tímida en el amor es posible que estés predestinada por las estrellas. De acuerdo con la astrología, hay signos zodiacales que son demasiado introvertidos por lo que prefieren la paz de la soledad al bullicio de la sociedad. Así, cuando se trata de emociones no actúan por impulso, intentan hacerlo con lógica.

A diferencia de las mujeres extrovertidas del zodiaco, no actúan con el corazón en la mano. La timidez es un freno que les da seguridad para evitar que los demás sepan qué siente su corazón. Cuando están enamoradas no lo gritan a los 4 vientos; reservan sus sentimientos y no lo liberan.

Sin embargo, esto no significa que siempre se repriman. La sutileza es parte de su encanto, únicamente prefieren no ser llamativas. Basados en un ranking de YourTango, te decimos qué mujeres del zodiaco tienen más probabilidades de ser tímidas en el amor.

Las mujeres Acuario son tímidas y calladas con los extraños; únicamente con familiares y amigos cercanos son extrovertidas. Sus emociones, si bien pueden ser fuertes, quedan enraizadas en sus pensamientos, por lo que en el amor no son arrojadas, más bien, actúan con frialdad a pesar de que por dentro ardan en pasión.

Si bien son amistosas, actúan con reserva cuando se enamoran. Si conviven en el círculo social de la persona especial actúan con mesura porque es agotador para ellas. Prefieren estar a solas con su pareja. Necesitan sentir una conexión especial para liberar sus emociones y entregarse a la pasión.

A las mujeres Tauro no les gustan los cambios, por lo tanto, no están abiertas a la espontaneidad. Quieren una vida estable, por eso prefieren ahorrarse el caos del amor; solo cuando se sienten seguras dan pasos firmes en el sector del romance.

Las mujeres Escorpio son muy introvertidas con sus sentimientos. Guardan bajo llave sus pensamientos y actúan estoicamente ante la persona que les gusta. Disfrutan tener ese secreto bien guardado. Cuando tienen confianza, acceden a compartir solo una parte de lo que hay en su corazón, por lo que su pareja debe trabajar muy duro para ganarse su confianza.

