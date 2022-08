Meghan Markle revelará detalles de su historia de amor con el príncipe Harry en su nueva serie documental

Tras estrenar su podcast en Spotify y, previamente, sufrir un revés con la cancelación de su serie animada para Netflix “Pearl”, Meghan Markle ha querido ofrecer unos avances del documental -cuyo estreno está previsto para dentro de sólo unos meses- que revelará la faceta más desconocida de la duquesa de Sussex y de su historia de amor con el príncipe Harry de Inglaterra, que desembocó en una de las bodas más mediáticas de la historia reciente, en mayo de 2018.

En conversación con la revista The Cut, la ex actriz fue muy cuidadosa a la hora de no arruinar a los futuros espectadores las sorpresas que les tiene preparadas en su serie, uno de los proyectos que se desprenden del multimillonario acuerdo con la citada compañía de streaming para la creación y distribución de diversos contenidos audiovisuales. Sin embargo, y al hablar de la libertad con la que ha podido abrir su corazón y esos capítulos de su vida cotidiana que antes estaban restringidos, Meghan sugirió que el romanticismo será la nota dominante en determinados episodios.

“Esa parte de mi vida que no he podido compartir, que la gente no ha podido ver, es nuestra historia de amor. Espero que ese sea el sentimiento que dejen en la gente todos los contenidos y proyectos en los que estamos trabajando”, explicó la duquesa en su entrevista. En esa charla también apareció brevemente el nieto de Isabel II, que no dudó en presumir de la buena sintonía profesional que existe entre el matrimonio, en contraposición con la relación laboral que mantienen ciertos miembros de la familia real.

“Para nosotros ha sido normal y natural trabajar juntos, y es raro, porque en general suele haber mucha presión en ese sentido. La mayoría de la gente que conozco, entre los que se incluyen personas de mi propia familia, no son capaces de trabajar y vivir juntos“, reflexionó el hijo menor de la desaparecida Diana de Gales.

