Así es la mansión de Marcela Iglesias, la ‘Barbie Humana’ que llega a ‘Rica Famosa Latina’

La nueva temporada de ‘Rica Famosa Latina’ está cada vez más cerca de su estreno, siendo la argentina Marcela Iglesias, mejor conocida como la ‘Barbie Humana’, una de las que mayor expectación ha generado.

La joven, quien en la actualidad radica en el estado de California y se autonombra como la ‘Reina de California’, nos ha llevado a conocer, por medio de diversos videos, algunos de los sitios más íntimos y acogedores de su casa.

Sala de juegos

La sala de juegos de Marcela no llama la atención por su mesa de billar o por su ajedrez, sino que lo hace por su silla de tono rojo con detalles en dorado, al asemejarse al trono de una reina.

Sala

Su sala, la cual nos mostró, mientras presumía sus mejores pasos de baile, está compuesta por sofás de tono gris, por una mesa de centro y por diversas plantas.

Recámara principal

Su recámara, como era de esperarse, llama la atención por sus detalles en rosa. La pared y la ropa de cama son de ese tono, mientras que la cabecera y sus lámparas son de color blanco. @badgirlbarbiedoll 😘 She’s not a woman that needs a man she’s the woman a man needs.💫 #usa #fyp #tiktokusa #usa_tiktok ♬ original sound – 💦Human Barbie👩‍🦰

Baño

El baño de su recámara está conformado por un tocador, por un wc y por un walk-in shower, en el que ama hacer videos para deleite de sus fieles seguidores. @badgirlbarbiedoll Shower Time💦💦. #usa #fyp #tiktokusa #usa_tiktok #shower ♬ Pony – Ginuwine

Sala de cine

La sala de cine cuenta con un cómodo sofá modular reclinable, por una mesa de centro de cristal, por un librero, por maquinitas y por una pantalla para proyectar películas o lo que se les ocurra.

Jardín

Al exterior goza de terraza, de patio y de un espectacular jacuzzi, en el que seguramente ama darse baños relajantes cuando el clima así se lo permita.

