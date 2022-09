Madonna se sincera y revela que casarse dos veces no fue la mejor idea

Madonna se sinceró sobre su vida, su carrera y su afición al sexo. En un video de preguntas y respuestas titulado “Finally Enough Talk: 50 Questions with Madonna” y compartido en su canal de YouTube como parte de la promoción de su más reciente álbum de remixes, Finally enough love: 50 number ones, la reina del pop habló sobre todo tipo de temas, desde la música hasta el matrimonio.

A lo largo de los casi siete minutos de duración del clip, la superestrella de 64 años respondió con una sola palabra cuál es su mayor gusto culposo, su signo zodiacal, su obsesión favorita actual, su secreto para el éxito, su mantra vital y el acto que la mantiene en pie: “El sexo”. Del mismo modo, Madonna reveló lo que más le gusta hacer: “Esperar… el amor”.

Su amor por la sexualidad también inspiró su respuesta a la pregunta: “Si sólo pudieras llevar una cosa durante el resto de tu vida, ¿qué sería?”: “Mi collar vibrador de oro de 24 quilates”, respondió. Al revelar una decisión vital que “no fue la mejor idea”, la cantante aseguró: “Casarme. Las dos veces”.

La superestrella del pop estuvo casada anteriormente con Sean Penn de 1985 a 1989 y con Guy Ritchie de 2000 a 2008. Un año después de que terminara su segundo matrimonio, Madonna apareció en el programa “The Late Show” con David Letterman, donde dijo: “Creo que prefiero que me atropelle un tren [que casarme de nuevo]”.

Aunque la artista sigue siendo amiga de Penn -de 62 años-, aseguró en una entrevista de 2015 con The Sun que su matrimonio con Ritchie -de 53 años- la hizo sentir enclaustrada. “Hubo momentos en los que me sentí encarcelada. Realmente no se me permitía ser yo misma. Tienes que estar con alguien que acepte quién eres y se sienta cómodo con ello”, indicó.

En declaraciones a la revista Details en 2011 Ritchie calificó su matrimonio de “telenovela”, pero aseguró: “Definitivamente no es algo de lo que me arrepienta… La experiencia fue al final muy positiva. Amo a los niños [Rocco Ritchie, de 22 años, y David Banda, de 16] y eso salió de ahí. No veía otro camino que tomar”.

También te puede interesar:

-Madonna rompe récord al convertirse en la primera artista con álbumes en el Top 10 de Billboard en las últimas cinco décadas

-Madonna presume ante Jimmy Fallon sus carillas de oro para ocultar sus “feos” dientes