Madonna rompe récord al convertirse en la primera artista con álbumes en el Top 10 de Billboard en las últimas cinco décadas

Madonna ha alcanzado otro gran hito en su carrera musical. La reina del pop, de 64 años, se ha convertido en la primera mujer que ha colocado un álbum en el top 10 del Billboard 200 en cada década desde principios de los años ochenta.

Desde su álbum debut homónimo de 1983, la superestrella del pop se ha situado en el top 10 en los 80, 90, 2000, 2010 y ahora, oficialmente, en los 2020. Su nuevo recopilatorio de remixes, Finally enough love, debutó en el octavo lugar de la lista para el 3 de septiembre. Según Billboard, Madonna es el décimo artista que obtiene esta distinción, sin embargo, se trata de la primera mujer, ya que los otros nueve son artistas masculinos solistas o grupos compuestos por hombres.

En la década de los 80 la cantante logró un total de cinco top 10 en el Billboard 200: Madonna, Like a virgin, True blue, el soundtrack de la cinta Who’s that girl y Like a prayer. Siete en los 90: I’m breathless: Music From and Inspired by the Film Dick Tracy, The immaculate collection, Erotica, Bedtime stories, Something to remember, la banda sonora del filme Evita y Ray of light.

Madonna obtuvo seis álbumes Top 10 en la década de 2000: Music, GHV2: Greatest Hits Volume 2, American life, Confessions on a dance floor, Hard candy y Celebration. En la década de 2010 tuvo cuatro: Sticky sweet tour, MDNA, Rebel heart y Madame X. De los 23 top 10, nueve alcanzaron el número 1: Like a virgin, True blue, Like a prayer, Music, American life, Confessions on a dance floor, Hard candy, MDNA y Madame X.

Al hablar de su nuevo álbum con la revista Harper’s Bazaar, la leyenda de la música reveló recientemente: “Llamé a este disco Finally enough love porque, al fin y al cabo, el amor es lo que hace girar al mundo. También es representativo de uno de mis mayores amores en la vida, que es el baile. Me encanta bailar y me encanta inspirar a la gente a bailar, así que con 50 éxitos de baile número uno, es mucho amor para compartir”.

