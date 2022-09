Prime Video nos trae “The Lord of The Rings: The Rings of Power”, en donde veremos la gloria de los elfos y el brillo del reino de Moria

Prime Video estrena este 2 de septiembre “The Lord of The Rings: The Rings of Power”, una producción a cargo de Patrick McKay, quien nos confirmó que la serie ha tratado de respetar todo lo que J. R. R. Tolkien creó. Estuvimos junto a McKay y los protagonistas de esta producción en México, para la premier, tuvimos acceso a los dos primeros episodios y podemos decir la serie es fiel y no rompe con el concepto que se nos presentó en las producciones de Peter Jackson.

Dicho esto, también podemos asegurar que no existe una competencia entre estos productos, al contrario. Si eres fan de las películas y los libros, de entrada disfrutarás al ver en su juventud plena a viejos conocidos como Galadriel y Elrond. La aparición de los buenos también nos llevará a encontrarnos con los viejos villanos: Suaron y sus orcos nos acompañarán en este viaje a la tierra de los enanos, de los elfos, los hombres y los hobbits.

Un momento importante dentro de esta nueva aventura es el que nos da Patrick, cuando nos lleva a conocer, por fin, la gloria del reino de Moria, el mundo de los enanos del que tanto hablaba y añoraba Gimli… Veremos esos grandes puentes de piedra en donde una vez vimos, tristemente, caer a Gandalf al enfrentarse a un balrog. Aquí encontraremos a Durin, príncipe de los enanos, junto a su princesa Disa, papel que recae en la actriz Sophia Nomvete.

La presencia de personajes como el que interpreta Sophia Nomvete e Ismael Cruz Córdova le permiten al público encontrarse con un proyecto totalmente inclusivo. Y es que en “The Lord of The Rings: The Rings of Power” tanto los enanos como los elfos tienen en sus filas a personajes con presencias físicas con las que nos topamos de manera exclusiva en las viejas cintas, en donde muchos de los enanos eran pelirrojos y blancos, como así también eran los elfos entre rubios, blancos y ojos azules.

Nace el mundo del Hobbit

En los primeros capítulos también te recomendamos que abras bien los ojos una vez aparezca Nori. Su participación en esta historia podría ser clave para los hechos que ya hemos visto en las películas de Jackson. El futuro de lo que conocemos podría ser sembrado por ella y cosechado por Frodo.

Cuando Nori apareció no vimos la comarca, pero muchos llegamos a pensar que esta comunidad es la que le precede.

Este 2 de septiembre, todos tenemos que estar tan atentos como Nori, a la espera de que algo magnífico suceda ante nuestros ojos.

Personalmente como fan, pudo añadir, que esta producción merece ser vista y aplaudida. Porque si bien es cierto Patrick McKay ha respetado todo lo que sabemos y hemos visto hasta hoy de esta trama, también lo es el hecho de que hay aquí una historia muy bien contada, es por si misma una historia nueva que presenta las bases de lo que todos vimos en la narración de Bilbo, Frodo, Sam, Merry y Pippin que juntos formaron la comunidad del anillo liderada por Gandalf, Aragorn, Legolas y Gimli.

Lee más de Amazon Prime aquí:

Qué novedades presentará Amazon Prime Video para mejorar la búsqueda de películas y series en la plataforma

‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’ lanza segundo tráiler a pocas semanas de su estreno

Sexo, violencia y política: The Boys, la serie donde los superhéroes son los malos