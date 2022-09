Eugenio Derbez cumple 61 años y Alessandra Rosaldo le canta las mañanitas en pleno concierto

Este 2 de septiembre Eugenio Derbez cumple 61 años y una de las primeras felicitaciones que recibió fue por parte de su esposa, la actriz y cantante Alessandra Rosaldo, quien durante su presentación en el 90’s pop tour le cantó las mañanitas a través de una videollamada.

El actor y comediante mexicano Eugenio Derbez está celebrando un año más de vida, aunque en esta ocasión se trata de un festejo diferente y desde el hospital, ya que lamentablemente sufrió un accidente por el que se mantendrá alejado del ojo público debido a una larga recuperación por la que tendrá que pasar, así lo dio a conocer Alessandra Rosaaldo a través de un comunicado oficial publicado en redes sociales el pasado 29 de agosto.

Y aunque la vocalista de Sentidos Opuestos se ha negado a revelar más detalles acerca del accidente que aseguran se originó en un juego de realidad virtual, no dudó en expresar su amor durante el concierto que ofreció la noche del pasado jueves 1 de septiembre en la Arena Ciudad de México, en donde junto a Chacho Gaytán, así como los integrantes del grupo Magneto, interpretaron las tradicionales mañanitas. Emotiva serenata que llegó hasta el actor por medio de una videollamada.

“Como muchos de ustedes saben Eugenio está recuperándose de una cirugía muy complicada, y qué mejor regalo le puedo dar que unas mañanitas cantadas por 25 mil personas. ¿Está despierto? Y está aquí en el teléfono“, expresó la cantante sobre el escenario.

Asimismo, aprovechó el momento para agradecer las muestras de cariño que ha recibido el actor a través de las redes sociales, en donde fanáticos y famosos se han manifestado para desearle una pronta recuperación.

“Muchas gracias por el amor que hemos sentido los últimos días, no tengo palabras para agradecerles“, expresó la intérprete.

La lluvia de felicitaciones continuó y con un cariñoso mensaje Alesaandra Rosaldo demostró que a pesar de encontrase en medio de un momento complicado, esto no impedirá que lo festejen y consientan en este día tan especial.

“Este hombre maravilloso que de una u otra manera alegra los corazones de millones de personas todos los días, ¡hoy cumple años! Y aunque no será un cumpleaños ‘normal’, sí será el cumpleaños en el que esté más apapachado, consentido y rodeado de amor. TE AMO desde siempre y para siempre Eugenio Derbez, Aitana y yo somos inmensamente afortunadas de tenerte y celebrarte hoy, es nuestra más grande bendición. Contigo siempre en todo y para todo. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS amor mío! Te amamos con toda el alma”, escribió a través de su perfil oficial de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Alessandra Rosaldo (@alexrosaldo)

