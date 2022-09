Gomita se viste de Gatubela y enciende las redes con atrevido baile al estilo de Karol G

Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, encendió redes sociales con un atrevido video en el que apareció vestida de Gatubela con un diminuto traje que dejó muy poco a la imaginación y que la hizo merecedora a una lluvia de halagos por presumir sus candentes pasos de baile al estilo de Karol G.

La sexy payasita no deja de presumir los resultados que obtuvo con la cirugía de bypass gástrico a la que se sometió hace casi un año y con la que celebró su cumpleaños 27, logrando bajar más de 13 kilos. Es por ello que en cada oportunidad que tiene expone su esbelta figura.

Pero en esta ocasión no se trató de un destape en bikini, sino que tras el estreno del video “Gatubela” de Karol G el pasado 26 de agosto, Gomita no se quedó con las ganas de presumir su propia versión en la que vestida con un corsé de piel y una prenda de lencería transparente, volvió a causar revuelo gracias a los atrevidos movimientos que realizó ante la cámara.

El video de 16 segundos de duración fue publicado originalmente en TikTok, pero luego de ser eliminado por la red social, recurrió a su perfil oficial de Instagram para compartirlo con sus 3 millones y medio de seguidores.

“Me siento Gatubela“, fue la frase con la que acompañó la grabación que hasta el momento cuenta con 1 millón de reproducciones y en la que también hice mención a “La Bichota”.

Por supuesto, esta no es la única ocasión en que Gomita ha provocado tremendo alboroto dentro de la famosa red social, ya que días antes compartió una serie de fotografías en las que apareció posando con una pijama que dejó ver su lado más sensual, ya que además de exponer su torneada silueta, dejó al descubierto el escote de su bralette de encajes y transparencias color negro. View this post on Instagram A post shared by Gomita Oficial (@gomitaoficial123)

El derroche de belleza y sensualidad se repitió en un par de ocasiones más, en las que posó de perfil a la cámara y acompañada de tres perritos que dieron un toque de ternura a las postales de la voluptuosa modelo. View this post on Instagram A post shared by Gomita Oficial (@gomitaoficial123) View this post on Instagram A post shared by Gomita Oficial (@gomitaoficial123)

