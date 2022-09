Jennifer Lopez se sintió ‘en el cielo’ tras su segunda boda con Ben Affleck

La cantante y actriz Jennifer Lopez decidió abrir un blog personal hace unas semanas para informar debidamente a sus seguidores sobre las impresiones y sentimientos que le invadían en medio de uno de los períodos más significativos de su vida, tras retomar su historia de amor con el actor Ben Affleck y pasar por el altar en una pequeña capilla de Las Vegas.

A mediados del mes pasado, los dos enamorados volvieron a contraer matrimonio en una ceremonia mucho más multitudinaria y familiar, celebrada en la finca que el astro de Hollywood posee en el estado de Georgia. Fueron tres días de festejos en los que la diva del Bronx se enfundó en diversos trajes de novia especialmente diseñados para la ocasión. Posteriormente, los dos enamorados se marcharon a Italia de luna de miel y, una vez de vuelta a la realidad, la intérprete ha compartido en su flamante ‘newsletter’ la felicidad que siente al ser de nuevo una mujer casada.

“Nos encontramos finalmente en ese momento de la vida que tanto deseábamos: sentimos gratitud hacia lo que la vida nos ha mostrado, incluyendo sus desafíos y tribulaciones. Esa noche fue verdaderamente el cielo para nosotros”, se ha congratulado la artista al reflexionar sobre todo lo vivido este verano.

“La verdad es que la historia de cada uno es diferente y todos tenemos nuestros caminos para recorrer. No hay dos personas iguales, pero para nosotros este era el momento perfecto. Nunca he sentido que algo en la vida era tan correcto, y sabía que por fin estábamos ‘sentando la cabeza’ de forma correcta, cuando has batallado lo suficiente y ya comprendes perfectamente lo que supone la pérdida y la alegría”, ha añadido emocionada.

