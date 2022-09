López Obrador “satisfecho” con carta de Biden sobre consultas energéticas

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este viernes estar “satisfecho” con la carta que recibió de su homólogo estadounidense, Joe Biden, sobre las consultas energéticas que Washington abrió dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).



“Con muy buenas relaciones, en muy buen plan, muy bien. Sí, estoy satisfecho“, declaró el mandatario en su rueda de prensa diaria.



El gobernante mexicano reveló que “hace como tres días o cuatro” recibió una misiva de Biden en respuesta a la carta que él envió hace un mes para quejarse de la consulta que inició Estados Unidos por la política energética mexicana, acusada de favorecer a las empresas públicas mexicanas en detrimento de las estadounidenses.



La consulta, a la que se sumó Canadá, ha levantado inquietud en México porque podría devenir en un panel de controversias dentro del tratado comercial, en vigor desde 2020, pero López Obrador aseveró que en la carta de Biden se solventaron los problemas, aunque no reveló su contenido.



“Se resolvió lo básico, y yo creo que esto que les estoy mostrando es más que suficiente, hay confianza, lo considero no sólo mi amigo, sino amigo de México, que es lo más importante, respetuoso, lo que dice de nuestra soberanía”, aseveró.



El líder mexicano añadió que “es muy importante” lo que Biden dice en la carta, “y esto es bueno que lo sepa la gente, todo el pueblo, de que es muy buena la relación y, sobre todo, México tiene un lugar estratégico en el mundo”.



En un momento, el mandatario exhibió una posdata que le escribió a mano el presidente estadounidense.

“Le reitero mi más profundo respeto por usted y por la independencia y soberanía de México, espero que sigamos en contacto. PD. Espero con agrado volverlo a ver”, leyó López Obrador con base en una traducción del Gobierno de México.



El mandatario mexicano explicó que este mensaje lo motivó a llamar a Biden “amigo” durante su cuarto informe de Gobierno, que rindió este jueves en el Palacio Nacional.



Recordó que solo puede compartir la frase de Biden que ya citó en el informe porque hicieron “un acuerdo muy respetuoso”.



“Según la información que me acaba de transmitir en una carta mi amigo el presidente Joe Biden, lo cito textualmente, me dice: el comercio bilateral en bienes entre Estados Unidos y México ha alcanzado los 384.000 millones de dólares sobrepasando los niveles prepandemia para alcanzar un récord histórico”, repitió

